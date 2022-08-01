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冤不冤？安徽餐廳「拍黃瓜」罰5000元 網友：拍案驚奇

中國新聞組／北京1日電
有餐館因賣涼拌黃瓜被罰款。（取材自澎湃新聞）
有餐館因賣涼拌黃瓜被罰款。（取材自澎湃新聞）

夏天到了，許多餐廳會推出清爽的涼拌海帶絲、拌木耳等涼菜。安徽合肥、池州等地，有餐廳因為在店內「拍黃瓜」賣涼拌黃瓜，被罰款5000元（人民幣，下同，約741美元）。相關話題衝上熱搜，閱讀量上億，有網友稱「拍案驚奇」，媒體則紛發表文章，探討到底冤不冤？

來源：YouTube

綜合媒體報導，合肥市場監管部門表示，合肥多個餐館因未取得冷食類食品經營資格售賣涼菜被罰款。其中，包河區王良才酸菜魚店在外賣平台上售賣涼拌黃瓜，被處以5000元罰款；廬陽區又馳餐飲店也因在網上銷售涼拌黃瓜被罰款5000元。

在池州一論壇上，也有餐飲店老闆發帖反映，「我在九華山山下開了一家小飯店，一間門面太小，沒辦法做起了外賣，誰知道開業一個多月就被舉報『拍黃瓜』」。該飯店負責人稱，青陽縣市場監督局依法對該店處以罰款5000元。

製售涼菜為什麼要辦證件呢？據了解，餐飲單位若要經營涼菜製品必須有「冷食類食品製售」許可。而冷食類許可的要求，需要不低於5平米的獨立空間，具備二次更衣的消毒設施，空氣消毒設備和獨立的空調。

炎熱的天氣令人沒有食欲，不少飯店會製作冷菜銷售。（取材自知乎）
炎熱的天氣令人沒有食欲，不少飯店會製作冷菜銷售。（取材自知乎）

合肥市市場監管局餐飲服務安全監管處處長戴芙蓉表示，餐飲服務提供者在辦理食品經營許可證的時候需要申請經營項目，若製售涼菜需要有冷食類食品製售許可。因為冷食安全風險較高，容易滋生微生物，所以加工的過程控制要求很嚴。

有網友認為，涼菜的價值不高，受罰金額遠遠超過獲利金額，似乎有小題大做之嫌。另有網友說，拍黃瓜上了熱搜，說奇也不奇，管理部門是照章行事。規定也不奇葩，是為了保證食品安全。拍黃瓜上熱搜，應該拍醒經營者與管理者。

另有媒體評論文章表示，執法的目的不是為了罰，就「拍黃瓜」案來說，更要追問的是，本應三位一體的服務、教育、處罰，常態卻是重事後處罰、輕事前服務。如果在餐館申辦營業範圍時就有工作人員提醒熱食冷食有別，建議因應實際經營行為做好註冊登記，也就不會有那麼多令網友驚詫的「拍黃瓜」案了。

有餐館因賣涼拌黃瓜被罰款。（視頻截圖）
有餐館因賣涼拌黃瓜被罰款。（視頻截圖）

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