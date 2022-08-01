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「二舅幣」崩盤 發起人疑捲走130萬美元

中國新聞組／北京1日電
二舅幣市值不停下跌。（取材自證券時報e公司）
二舅幣市值不停下跌。（取材自證券時報e公司）

受視頻「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」暴紅影響，有幣圈人士發行了名為second uncle coin（二舅幣，簡稱SUC）的數字貨幣。該幣發起人聲稱，會將籌款捐贈於「二舅」，為其提供養老保障。但短短幾天內，SUC已從高點跌了90%，發起人恐捲走了高達130萬美元後跑路。

綜合媒體報導，據數字貨幣網站顯示，目前共發行1萬億枚SUC，1BNB（幣安幣）=516.95億SUC，1SUC的價格約為0.0000000004682美元。

有安全專家在推特表示，近日大熱的二舅幣池發生Rugpull（拉地毯，一種加密貨幣騙局的通俗術語），合約部署者已通過Tornado Cash清洗贓款，截至目前代幣SUC價格已下跌99.7%。據統計，本次詐騙事件的利潤總額高達130萬美元。

但崩盤的說法遭到二舅幣發起人@second uncle dao的駁斥，稱這是假新聞，「團隊未曾Rugpull，也沒有撤池子」。

查看數字貨幣網站後，發現確有其幣，並且該幣種在過去兩個交易日內大幅回調，從最高點跌到目前市值只剩下十分之一。

另據中新經緯報導，重慶工商大學區塊鏈經濟研究中心主任劉昌用指出，這是典型的熱點流量幣，蹭社會熱點，憑借其流量吸引投資者。投資者也理解這個邏輯，並且認為熱點流量能夠吸引更多投資者進入接盤，所以才投資。

劉昌用分析，這種幣的發行沒有任何技術含量，在主流公鏈上花幾分鐘，幾十元錢就能完成。關鍵是發現熱點，快速實施，然後利用社交平台加速傳播。一般牛市會傳播時間久一些，因此很多早期投資者收益頗豐。目前是熊市，難以持續傳播，估計沒有多少投資者獲利。這裡說的投資者改為投機者更合適。

二舅視頻在網路暴紅。（視頻截圖）
二舅視頻在網路暴紅。（視頻截圖）

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