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20大前 12萬直播及短影音違規帳戶被關閉

記者賴錦宏／綜合報導
20大前夕，中國網信辦開展「清朗」行動，關閉直播及短影音違規帳戶12萬個。（中新社）
20大前夕，中國網信辦開展「清朗」行動，關閉直播及短影音違規帳戶12萬個。（中新社）

20大前夕，中國中央網信辦會同相關部門開展為期三個月的「清朗．整治網路直播、短視頻領域亂象」專項行動。集中整治色、醜、怪、假、俗、賭等違法違規內容呈現亂象，從嚴整治功能失範、網紅亂象、打賞失度、違規營利、惡意營銷等突出問題。共關閉違規用戶帳號12萬個。

據澎湃新聞導，專項行動期間，各直播、短影音平台積極開展自查自糾，針對問題全面深入整改，依法依約主動處置處罰違規行為。抖音、淘寶、微信視頻號等16家重點直播、短片平台共處置違規直播間56.3萬個，清理違規短片235.1萬條，關閉違規用戶帳號12萬個，處置處罰違規主播、短影音帳號21.86萬個，推動網路直播、短影音行業信息內容呈現面貌實現初步改觀。

整治期間，各級網信部門根據網友舉報、督導檢查、網上巡查發現的線索，依法查處存在訊息安全管理漏洞、問題整改不及時不徹底的網站平台134件次，予以行政處罰逾1200萬元人民幣（約178萬美元）。地方網信部門約談網站平台、服務機構等經營主體2萬餘家次，督促屬地直播、短片平台依法處置處罰存在違規問題的10萬粉絲以上帳號3335個，其中永久關閉1391個；依法處置處罰存在違規行為的服務機構1061個，其中永久清退256個。

另外，今年上半年，中國全國網信系統持續加大網路執法力度、規範網路執法行為，依法查處各類違法違規案件。據統計，中國網信系統上半年累計依法約談網站平台3491家，警告3052家，罰款處罰283家，暫停功能或更新419家，下架移動應用程序177款，會同相關主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站12292家，移送相關案件線索4246件。

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