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「大翻譯運動」被檢舉 帳號凍結一天復活

中國新聞組／北京1日電
「大翻譯運動」推特帳號將中國內部反西方言論廣為翻譯成外語。（取材自推特）
「大翻譯運動」推特帳號將中國內部反西方言論廣為翻譯成外語。（取材自推特）

將中國內部反西方言論廣為翻譯成外語的「大翻譯運動」推特帳號，日前疑遭中國小粉紅檢舉被短暫凍結一天。凍結前，帳號曾翻譯前環時總編胡錫進主張中國派軍機伴飛裴洛西訪台專機的文章。

中央社引述美國之音中文網報導，「大翻譯運動」帳號7月29日遭推特（Twitter）以「違反規則」為由凍結，直到30日凌晨2時30分左右才恢復，凍結時間近24小時。

根據報導，被凍結期間，多名「大翻譯運動」帳號管理員向推特方面提出申訴；在帳號解封後，推特並未針對解封原因提供解釋。

報導直指，儘管沒有確鑿證據，但「大翻譯運動」帳號異常的原因，基本上來自中國小粉紅、網軍的舉報。「大翻譯運動」一名核心成員表示，「幾乎每天都有人在舉報我們，他們一直在罵我們，這可能也是躲不掉的一個結果吧」。

這名核心成員指出，「大翻譯運動」帳號4月曾被短暫屏蔽過一天；但屏蔽（block）和這次的凍結（suspend）是有區別的，一旦被凍結，就代表網友打不開這個帳號了。

他提到，誰也不知道這次或上次的屏蔽和凍結是怎麼回事，「大翻譯運動」帳號總是沒有理由地被封及解封，然後就會有一群小粉紅幸災樂禍，另一方面則會有人聲援。然後一切回歸正常，如同循環一樣。

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