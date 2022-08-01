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又見「水博士」？重慶三峽學院被爆曾引進9名非洲博士

中國新聞組／北京1日電
重慶三峽學院被曝進九名非洲外籍博士教師。(取材自官網)
重慶三峽學院被曝進九名非洲外籍博士教師。(取材自官網)

湖南邵陽學院引進菲律賓「水博士」才爆出沒多久，又有類似事蹟的學校被扒出來。有網友扒出重慶三峽學院在2020年的擬錄用外籍教師信息表，發現一共引進九名外籍博士教師，然而這九人都來自非洲。該校招生處工作人員表示，招聘發生在前年，當年未入職。

綜合媒體報導，邵陽學院斥資1800萬人民幣引進菲律賓水博士的的通告日前下達，湖南有關部門直接對黨委書記免職，並且責成邵陽學院糾正這種不當做法。然而，就在邵陽學院的事過了沒多久，又有崇洋媚外大量引進水博士的院校被扒出來。

有網友直接扒出重慶三峽學院計科學院引進九名外籍博士教師，再一看他們的畢業院校，有雅溫德第一大學、拉格斯大學、伊巴丹大學等，而這些院校都是非洲院校。仔細看的話，還會發現除了一人是畢業於法國大學，其他八人都是畢業於喀麥隆和奈及利亞這兩個比較貧窮國家的院校。

有意思的是，從信息中可以發現，這九名外籍博士應聘的崗位都是計科學院外籍教師，負責的都是數學類的專業課。

邵陽學院招生處一名工作人員稱，招聘發生在前年，當年未入職。有該校老師透露，學科引入博士難，或為完成相關指標。

由此可見，三峽學院這種做法可是比邵陽學院聰明多了，湖南邵陽學院是讓該校的教師去菲律賓亞當森大學獲取博士學位，重慶三峽學院是直接引進非洲博士。既達到增加學校博士數量的目的，同時也增加國際教師比例。

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