老婆大17歲、離過婚 95後否認傍富婆：她在我眼裡是公主

黑先生與妻子馮女士的結婚照。（取材自紅星新聞）

四川涼山一名男子分享與妻子戀愛結婚的視頻，在網路走紅。男子稱，他的年齡比老婆小17歲，女方離過婚還帶著孩子，但在他眼裡永遠是公主，他並感謝女方在41歲時幫他生了兒子。

紅星新聞報導，今年26歲的黑姓男子透露與老婆馮女是一見鍾情，「由於年齡差距比較大，也曾遭到雙方家長的反對，但是在我們的堅持下，最終走到了一起。」

如今一家三口生活幸福，「我們是為了真愛在一起。我覺得男人的責任感不關乎年齡，年齡差距下仍有美好婚姻和幸福生活。」黑男說。

馮女離過婚，大女兒已經讀大學，二兒子13歲。「女兒是跟著我們的，上大學時家裡經濟困難，我們還貸款 讓她去讀書。」黑男表示，他對這兩個孩子視如己出，盡力讓兩個孩子感受親人的溫暖，「她兒子也經常來，我們關係也不錯。」

令黑男更為感動的是，老婆在41歲「高齡」時，冒著危險為他生下了一個兒子。「家人都希望我們再生個二胎，但是考慮到老婆的年齡大了，我也不會讓她再生孩子了，主要是心疼她。」

報導指出，對於在網絡上走紅，黑男和馮女說，他們偶爾拍點生活視頻，上傳到短視頻平台，「不知道怎麼就走紅了，謝謝大家的關注。」在看了兩人的視頻後，一些網友表示祝福，「很有夫妻相，祝福你們」。也有網友發出疑問：「小伙子是不是傍上了一個富婆？」

「很多人以為我老婆很有錢，其實她只是一個普普通通的女人。」黑男回應，「我和老婆都是農村的，我們家都在農村，家庭條件都很一般，我們現在開著一個農家樂，房子都是她家的，與她姊姊合夥。現在生意不好做，只能維持一家人的生活。」

黑男說，他讀過大學，接受過高等教育 ，自己知道想要過什麼樣的生活。「最艱難的時候，我們都走過來了，相信以後會更好。」

對於未來，黑男稱，他現在和老婆還在租房子住，希望通過自己的努力存點積蓄在城裡買個房子，為妻兒創造更好的生活條件。「我們相信愛情不分民族，不分年齡，更不分貧賤，希望天下有情人終成眷屬。」