雲南13歲女被拐賣安徽生子 全村監視 被威脅「敢逃跑挑斷腳筋 」

黎德聰13歲被以3500元拐賣至安徽嫁於40歲男子，後生下兩孩。（視頻截圖）

網路「繪圖尋親」男子李景偉的小姑黎德聰13歲時被以人民幣3500元（約520美元）拐賣至安徽嫁給40歲男子，後生下兩孩。黎德聰才到安徽十天就被迫與男子成婚，幾年後曾給家中寫信，但都被男子燒毀。她想逃跑還被對方威脅「敢逃跑就挑斷腳筋，抓把鹽醃起來！」

綜合九派新聞、易新聞報導，黎德聰的老家是雲南鹽津，13歲那年，同村姓侯的鄰居騙她出去打工，「想吃什麼買什麼完全自己作主。」沒念幾天書的她稍作思考後跟著鄰居走了。

姓侯的鄰居後來又以給她找個伴為由，帶走她大哥的女兒黎方連，黎方連當時只有12歲。

黎德聰回憶，她們經過幾十個小時舟車勞頓，被帶到安徽一處廢棄磚窯洞，人販子露出真面目，和買家討價還價，最後敲定3500元，侄女黎方連先被帶走。之後她也被一個40多歲的男人帶走。

男人將她帶回去後，家裡親戚都來看她，聽到男人說就是要「娶」她做老婆，黎德聰想逃跑，但不管她走到哪裡都有眼睛盯著她，全村人都是眼睛，男人甚至警告她：「如果敢跑，就挑斷你的腳筋，抓把鹽醃起來，讓你連路都走不了。」

到男人家十天左右，男人家擺了幾桌席，放了鞭炮，算是正式迎娶黎德聰過門做媳婦。侄女黎方連也是以同樣的方式「嫁」在同一個縣城。

黎德聰想給家裡寫信，自己又不識字。生下女兒後，她開始找人幫自己寫信寄回雲南老家，男人知道把信全給她燒了。十幾年後，黎德聰終於為男人生了兒子，信件才得以被寄出。

和她一起被拐走的侄女黎方連也嫁給一個40多歲男人。收到信件後，黎德聰的父親和哥哥按信上地址來到安徽，此時黎得聰已有兩個孩子，侄女黎方連也生了三個孩子。但她們的骨肉在安徽，就算見到親人又能怎樣，雲南老家，再也「回不去」了。

黎方連生了三個孩子後，那個男人去世了，很多當地人都欺負她，是姑姑找人將她和孩子從後窗接走的。之後，她帶著三個孩子嫁給現在的丈夫，他對黎方連很好，黎方連說要給他生個孩子，丈夫卻說：「沒事的，你帶來的孩子也是你生的，一樣的。」

在黎德聰被拐前一個月，4歲的侄子黎方富就已被鄰居拐走。 33年來，家族3人被拐，10人意外身亡，其中4人被江水捲走，還有一個小孩意外掉井而亡。

黎德聰和侄女的故事之所以被人得知，是因為侄子「繪圖尋親」找到家人後，這個不幸家族的悲慘故事才得以曝光。就在黎德聰和侄子回鄉當天，當地派出所抓捕姑侄三人被拐案的四名嫌疑人，並採刑事強制措施，案件正在調查。