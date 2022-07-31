買北京環球影城票 千人遭「殺豬」騙財 有人損失上百萬

北京市公安局陸續接群眾報警稱，網上購買北京環球影城門票被騙。調查後近日將犯罪嫌疑人詹某某抓獲，其對以能低價購買北京環球影城「半年卡」為名，騙取他人錢財的行為供認不諱。（取材自界面新聞）

北京 市公安局近日發布通報，警方陸續接群眾報警稱，網上購買北京環球影城 門票被騙。受騙者王女士表示，由被騙者組建的微信 群，好幾個已經達到500人，還有幾十個100多人的群，涉及數千人，涉案總金額也不小。對此，西城公安分局立即開展調查，將犯罪嫌疑人詹某某（男，35歲）抓獲，其對以能低價購買北京環球影城「半年卡」為名騙取他人錢財的行為供認不諱。

界面新聞報導，最近兩天，社交媒體上出現不少關於環球影城「殺豬盤」的帖子，稱自己購買特價票被騙，不少人損失慘重，有人損失超過百萬元（人民幣，下同，約14萬8275美元）。

據了解，騙局分兩步，一開始騙子會自己從正規渠道原價購買環球影城門票，再低價出售，以獲取購買者的信任，這一步被受騙者稱為「養豬」。當充分信任後，購買者大舉囤票，此後騙子便稱無法出票，甚至刪除好友，這一步被稱為「殺豬」。

受騙者王女士表示，自己在2月份通過朋友了解到，有人在低價出售環球影城門票，年卡僅需1000元，一年內可無限次遊玩，成人和兒童票價一致。

環球影城官方單次票價五、六百元，王女士覺得1000元的年卡很划算，而且朋友已經成功兌換門票。她通過微信轉帳的方式，花費2000元購買了兩張卡。

此後連續三天，王女士都成功兌換門票，兌換方式也是通過微信發送身分信息給對方。對方購票後，王女士自己再通過環球影城官方小程序預約進園時間。成功進入環球影城讓她完全信任對方，認為對方確實有渠道可以拿到低價票。

後來王女士了解到，不僅可以購買年卡，還可以購買單次票，票價僅僅260元，而且購買的越多越便宜。王女士以單價120元買入500張門票，花費6萬元。

王女士的幾個朋友也購買大量門票，有的花費10多萬、20多萬的，還有的花了80多萬。界面新聞在一個被騙者組建的群中了解到，有人投入上百萬甚至數百萬元，試圖囤積上萬張門票。他們大多數直接轉帳給一個姓詹的人，沒有收據或者發票。

這些購買大量門票的人，會自稱為代理，將門票再轉售給其他人，從中賺取一定差價。他們基本都是先試探性地購買少量門票，兌換成功後再大量購入。

但是他們沒想到，大量購入門票後，兌換起來卻不順利。詹某某經常以系統問題等理由拒絕出票，甚至一些人被刪除微信好友。一些人意識到可能有問題，陸續去公安局報警。

北京環球度假區近日也公開回應，從未授權任何其他第三方平台、商家或個人銷售北京環球影城夏秋漫遊卡。

北京西城公安分局表示，目前詹某某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。