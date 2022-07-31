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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

分手帳算清楚 湘男秀兩年消費清單 精算到小數點後兩位

中國新聞組／北京31日電
湖南一對情侶分手後，男方當場拿出戀愛期間的花費清單。（影片截圖）
湖南一對情侶分手後，男方當場拿出戀愛期間的花費清單。（影片截圖）

湖南衡陽一對相戀兩年的情侶，近日因性格不合分手，沒想到傻眼一幕出現，男方竟將這期間每一筆消費都詳細記錄下來，並在分手後傳送給女方，以求結算。

九派新聞報導，對方甩出多張清單，上面記錄了兩人在戀愛期間的花費，甚至精確到小數點後兩位。這裡面小額的有一瓶水、一束花、一次停車費等，大額的則有他們吃大餐的消費。

看到清單的女子頓時傻眼，她這才恍然大悟，兩年來「細心」的男友在備忘錄上詳盡記錄下了戀愛中幾乎每一筆花費。女孩子指出，像是有些吃飯費用是和男方親戚在一塊，該怎麼算？

現在女孩子想走法律途徑，男孩不肯，又是攔人又是攔車，無所不用其極。

對於戀愛花費返還的問題，銅川中院法官曾科普：戀愛期間買衣服、吃飯等花費，屬於雙方維繫情感的正常開支，通常視為一般贈與，即便分手也無需返還。如果是以結婚為目的的彩禮則不同，彩禮為附義務的財物贈予，如未能結婚應當返還。法官提醒，戀愛期間謹慎對待財產問題，涉及大宗財物應明確贈予目的。

不過，網友們多認為男方有些吹毛求疵，把談戀愛搞得像做生意。

香港01報導，網友表示，「這樣的男人還是好好單著吧」。「換個角度想沒跟這種人結婚算是及時止損了」。「誰主張誰舉證，直接報警告他敲詐勒索和非法拘禁。」

有人詫詫異地說：「這種男的都有女朋友…他居然都有女朋友…他怎麼會有女朋友。」

還有人提議：「以後吃飯的時候，記錄每人吃了幾粒米和多少菜，嚴格AA制。」

湖南一對情侶分手後，男方當場拿出戀愛期間的花費清單。（影片截圖）
湖南一對情侶分手後，男方當場拿出戀愛期間的花費清單。（影片截圖）
湖南一對情侶分手後，男方當場拿出戀愛期間的花費清單。（影片截圖）
湖南一對情侶分手後，男方當場拿出戀愛期間的花費清單。（影片截圖）

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