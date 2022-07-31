歧視？習俗？女性禁上祭壇 成吉思汗陵景區：僅「友情提示」

成陵景區祭壇下的一塊牌子，「溫馨提示」婦女不得上蘇勒德祭壇拜謁。（取材自觀察者網）

有網友爆料，自己去內蒙古成吉思汗陵旅遊景區（簡稱成陵景區）旅遊時，被導遊告知，園區內的蘇勒德祭壇不允許女性遊客登上二層，引發熱議。景區工作人員表示，此系蒙古族習俗，但強調景區只是「友情提示」，不存在強制要求。

觀察者網報導，這位網友發文稱在成陵景區遊覽時，導遊告知女性遊客不被允許登上蘇勒德祭壇二層，自己「不信邪」還是登上了祭壇二層，也沒有人阻止，但其他女性遊客都因此「知難而退」。另外一隊遊客的導遊講解時稱，原因是「有陰陽相剋之說」。

成吉思汗陵景區內的蘇勒德祭壇。（取材自觀察者網）

通過搜索關鍵詞可以發現，以往有不少網友反映過類似經歷。大眾點評中，一條網友的評論內容拍下了這塊「溫馨提示」，上面寫到「蒙古族傳統禮俗中婦女不上蘇勒德祭壇拜謁，認為對其身體不利，望廣大女性遊客周知自便」。

成陵景區工作人員證實了網友反映的情況，但強調景區沒有對女性遊客進行強制規範，以往也有女性遊客獨自參觀，沒看提示就登上祭壇的情況，管理人員也不會刻意把其帶下來。她還表示，自己本身就是蒙古族，也是守陵人的後代，本族人都清楚這一禮俗，每年祭祀女性通常都不會上去。

分管景區講解的成陵文旅趙經理指出，「婦女不上祭壇」屬於蒙古族保留習俗，所有導遊上崗前都會接受數日封閉培訓，要求其掌握相關文化知識。她還說，自己作為漢族，也會尊重蒙古族的習慣，不登祭壇。

但是，翻閱景區官方公眾號以往發布的照片可以發現，祭壇二層的祭祀人群中曾出現過女性的身影。對此，趙經理表示可能是遊客的個人行為，景區不會阻攔。

據了解，成陵景區的「蘇勒德」祭壇是蒙古語，意思是「徽標」，是蒙古族古代的旗幟。成吉思汗時期的哈日蘇勒德（黑纛）、查幹蘇勒德（白旗）、阿拉格蘇勒德（花纛），被稱之為成吉思汗建立的大蒙古國三面旗徽。

哈日蘇勒德是成吉思汗身為戰神的標誌。據悉，在蒙古族群眾中已有近800年的歷史，是成吉思汗陵祭典活動的重要組成部分，既是為了歌頌成吉思汗和蘇勒德的赫赫戰功，也是寓意人民的生活吉祥、平安和風調雨順。