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杭州「高調」婚禮…籃球手娶排球員 新郎211cm新娘193cm

中國新聞組／杭州31日電
張常寧的「高海拔」伴娘團人均身高近1米9，被網友稱是「世界最高伴娘團」。（取材自錢江晚報）
張常寧的「高海拔」伴娘團人均身高近1米9，被網友稱是「世界最高伴娘團」。（取材自錢江晚報）

中國男籃前國手吳冠希和女排國手張常寧7月30日在杭州舉行婚禮，結束五年的愛情長跑，正式步入婚姻的殿堂，吸引上萬名網友在直播中觀看婚禮。讓網友眼睛一亮的是，新郎吳冠希身高2米11，新娘張常寧身高1米93，伴娘團同樣陣容堅強，國手栗垚、劉曉彤等位列其中，而這個人均身高近1米9的伴娘團，也被網友稱「世界最高伴娘團」。

來源：YouTube

錢江晚報報導，婚禮中，張常寧與吳冠希身著中式婚服亮相，張常寧的父母準備了女兒剛出生時的腳印照等珍貴禮物送給吳冠希。

吳冠希的父親——前中國男排國手、現浙江體彩男排領隊吳衛說，「本來今天下午要打半決賽，但兒子的人生大事肯定不能缺席」。談到兒媳張常寧時，吳衛更是笑開了花，「我和她父親張友生是國家隊的隊友，一直關係都很好，如今變成了兒女親家，更是親上加親」。

張常寧與吳冠希身著中式婚服亮相。（取材自錢江晚報）
張常寧與吳冠希身著中式婚服亮相。（取材自錢江晚報）

新人還分享了交往的過程，2017年，張常寧崴腳受傷回南京，在酒店裡遇到當時正在江蘇肯帝亞籃球俱樂部打球的吳冠希。「我當時見到一個姑娘拄著拐，慢慢從樓梯往下走。我看到了她的背影，就覺得特別苗條特別高，然後就被迷住了」。吳冠希輾轉問到了張常寧的微信，兩人也就此相識。

之後的交往中，吳冠希得知張常寧的父親是前男排國手後，馬上請父親打探消息。吳衛說，「他打電話給我，是想讓我問問，張常寧是不是單身，想去追一下試試」。吳衛馬上聯繫了老隊友張友生，並鼓勵兒子放手去追。「當然，孩子們最終能走到一起，還是要看他們自己」。

兩人的結婚照笑開懷。（取材自錢江晚報）
兩人的結婚照笑開懷。（取材自錢江晚報）
中國男籃前國手吳冠希和女排國手張常寧在杭州舉行婚禮。（取材自錢江晚報）
中國男籃前國手吳冠希和女排國手張常寧在杭州舉行婚禮。（取材自錢江晚報）

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