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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

結婚16年妻出軌 3女兒都不是親生…綠帽夫：曾盼妻回頭

中國新聞組／北京31日電
親子檢測報告書。（取材自觀察者網）
親子檢測報告書。（取材自觀察者網）

結婚16年來，江西上饒男子陳世賢（化名）一直奔波外地工作，去年發現妻子外遇，帶三個女兒去做DNA鑑定，發現都不是親生的，引來眾多網友的關注同情。

來源：YouTube

極目新聞報導，陳世賢與妻子余華是經朋友介紹認識，兩人2007年結婚，婚後陳世賢一直在外地工作，妻子則在家裡帶孩子。

去年年底，余華說要跟別人去跑工程，陳世賢不同意，余華執意要去。陳世賢起了疑心，在余華手機開啟了定位位置共享，發現妻子在衢州的一家賓館。余華趕到那家賓館，發現她第二天早上和另一個男人一起出來。陳世賢說，自己當時很衝動，一人給了一個耳光，後來發現那個男人是自己在衢州做工程的老闆。

來源：Youtube

陳世賢說，如果妻子回頭，自己不想再追究了，但余華又多次去了衢州。甚至在吵架後，帶著小女兒回娘家，把自己拉黑。

陳世賢覺得很憋屈，對小女兒的身分起了疑心，於是帶她到醫院去採血做DNA鑑定，鑑定結果非親生。

陳世賢說，「在鑑定結果出來之前，如果她說能跟我好好過，這個報告我看都不會看」。後來，陳世賢又拿大女兒和二女兒的血液去檢驗，發現兩人都不是親生，他整個人崩潰了。

陳世賢找到當地的電視台，傾訴了自己的遭遇，節目今年6月播出。今年5月，他家遭人扔爆竹襲擊，後經警方調查，正是余華所為。

余華說，自己曾多次要求離婚，但陳世賢不同意，並稱陳世賢在家裡打過她，她還住進醫院。陳世賢承認打過妻子兩次，一次是抓到她跟其他男人在賓館的那天早晨；另外一次是因為網貸兩人吵架，打了她一巴掌。

余華稱，陳世賢現在是博取網友的同情。對於孩子是不是陳世賢親生的問題，余華沒有正面回應，只說，「陳世賢跟別人說孩子不是親生的，又跟女兒說『你是爸爸生的』，那是什麼意思，我都搞不懂是什麼意思」。

陳世賢家被鞭炮炸壞的窗戶。（取材自觀察者網）
陳世賢家被鞭炮炸壞的窗戶。（取材自觀察者網）

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