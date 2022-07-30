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「光盤行動」無效 每年浪費2000億元糧食 網嘆：節約好比燕銜泥

中國新聞組／北京30日電
習近平倡議光盤行動向浪費糧食宣戰，但中國民眾被指每年仍浪費價值高達約2000億元人民幣的糧食。（中新社）
習近平倡議光盤行動向浪費糧食宣戰，但中國民眾被指每年仍浪費價值高達約2000億元人民幣的糧食。（中新社）

由於疫情與洪患肆虐對糧食的穩定供應構成威脅，中國國家主席習近平於2020年8月倡議光盤行動向浪費糧食宣戰，但媒體指出，民眾每年仍浪費高達人民幣2000億元（約297.9億美元）的糧食。

中央社報導，由於習近平帶頭向浪費糧食宣戰，一時之間全中國如火如荼推展嚴禁浪費糧食，甚至採取誇張程度不下於防疫清零的極端措施。當時「紐約時報」曾報導，有學校以禁止學生申請獎學金為要脅嚴禁剩飯，更有餐館在門口擺放電子秤，要求消費者上門先秤秤自己的體重，若干感到受辱的人隨即掉頭走。

湖南有餐廳要顧客「秤重點菜」，凡體重40公斤以下的女性，只能點小炒黃牛肉和剁椒魚頭，想吃盤紅燒肉可以，但體重得超過70公斤。

報導說，也有公部門餐廳下令所有員工吃飽喝足不能拍拍屁股走人，還得把餐盤放上秤重台，剩菜超過125公克罰款一元，並安裝攝影機監控誰浪費糧食。

中國地質調查局成都中心、航遙中心等單位，豎起「光盤行動從我做起」的簽名牆，以各自簽署形塑集體承諾的壓力，向習近平的倡議表態。

儘管如此，經濟日報刊登的評論文章指出，中國的糧食浪費仍然相當驚人。據估算，每年中國糧食產後僅儲藏、運輸、加工等環節損失總量逾700億斤，餐桌浪費食物價值高達2000億元，應驗俗諺「節約好比燕銜泥，浪費好比河決堤」。

文章說，今年中國夏糧在歷史高點上增產1%，這是中央、地方乃至億萬農戶付出100%甚至更大努力所致，凸顯中國糧食增產的難度越來越大。減少糧食損失浪費等同於糧食增產，以今年夏糧總產量1億4739萬噸計算，若糧食損失降低1個百分點，一年可節約糧食143萬4000噸，相當於夏糧增產2%。

不過光盤行動的背後意義，也反映中國當局對能否維繫糧食穩定供需深感不安，猶如中國社科院農村發展研究所研究員李國祥所言，中國糧食安全的長期態勢是「緊平衡」。儘管口糧能確保自給，但糧食生產面臨成本攀升、資源約束、剛性需求大等問題。

習近平 紐約時報 疫情

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