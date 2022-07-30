「治好精神內耗」視頻 暴紅「二舅」為何致殘? 「非關打針」

當初「二舅」打針的衛生院已經變成衛生室。（取材自紅星新聞）

日前，「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」的11分鐘視頻暴紅。視頻中的二舅十幾歲時因發燒被隔壁村醫打四針後成殘疾，引發誰為醫療糾紛受害者埋單的話題。據當地衛生院的退休 院長表示，罹患脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症）的「二舅」，並非打針（直接）導致殘疾。

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紅星新聞報導，村裡一對都辦理了殘疾證的老夫婦表示，「二舅」早已拿到殘疾證，該村殘疾證都由鎮裡統一辦理，每月發放補貼，補貼金額一開始約每月三、四百元，如今已經有所提高，至於具體提高到多少，他們稱並不清楚，「現在都是兒女在弄」。對此，據該村村支書表示，「二舅」在90年代左右已辦理殘疾證，享有幫扶政策。

關於視頻的拍攝，村支書稱，「他（up主）老婆是我們這個村的，他前幾天回來探家拍了這個（視頻）。」鎮幹部也表示，「我們系統顯示，上世紀90年就已經有（殘疾）證了。」鄰居們還說，「二舅」家中還有四個兄弟姐妹，88歲的母親由5個兒女共同贍養。

多位鄰居稱，對「打針打壞了」這樣的說法有所耳聞，但「二舅」腿上的殘疾，「縣裡的衛生院」比較清楚。據了解，這個衛生院已降為村級，衛生院改為村衛生室。

該衛生院的退休院長表示，為「二舅」打針的醫生已經去世。老院長說，他也曾為「二舅」看過病，「這個事我知道，一開始是高燒，後面打完針後就出現這個情況，後來是麻痺」，「一開始打的不是這個屁股，後來到這屁股上了。」在老院長看來，「二舅」患了脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症），並非打針（直接）導致殘疾，這一疾病目前已在該地區得到有效遏制，「發了糖丸（指脊髓灰質炎疫苗 ）以後就再也沒有那個病了。」