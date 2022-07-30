浙女駕寶馬掉池塘 農民工救人：本能反應 不需要感謝

事發現場。（視頻截圖）

浙江金華永康市芝英鎮亳塘村一名女子28日駕車時，不慎衝入池塘，在即將溺水之際，一名過路男子跳入塘中，將女子救起後悄然離開。事後，被救者的家人在網路上尋找救人者，希望能感謝其救命之恩。

極目新聞報導，多段網路視頻顯示，一輛白色的寶馬轎車在一個池塘邊倒車後向前行駛時，車輛突然衝入池塘，慢慢滑向池塘中央，在車身緩緩下沉之時，駕車的女子打開了車門；一名身穿白色短袖、戴紅色頭盔的男子從摩托車上下來後，丟掉頭盔，脫掉鞋子，將手機 丟在岸邊，跳入池塘中，朝女子游去；男子在水中拖著女子游向岸邊，女子爬上岸邊後，男子隨後才爬上岸。

視頻中顯示的時間為28日下午1時09分。視頻發布者稱，這是發生在永康市芝英鎮亳塘村的驚險一幕，她家門前的監控剛好記錄下這驚險的一幕。事發後，救人的男子沒有留下姓名就離開了現場，被救者的父母正在尋找這名救人者，希望向其表達感謝。

永康市芝英鎮亳塘村村委會副主任秦振來29日說，他們村一位村民的女兒28日回村看望父母，開車時不慎衝入池塘。在其呼救的時候，一名過路男子及時將其救上岸。救人者事後離開現場，被救者的父母希望能找到他，向他致謝。

據報導，救人的熱心男子為姚滿宗，43歲的他來自江西省萬年縣，是一位農民工，五年前到浙江永康石柱鎮打工，以幫人維修房屋為生。

姚滿宗說，他28日到芝英鎮亳塘村幫一位老人維修屋頂。完工後，他騎摩托車回家，經過村裡的一個池塘時，看到一輛白色轎車在池塘中間即將沉沒，一名女子抓住車門，只有頭部露出水面。女子朝他大喊：「救我！救我！|」他朝對方喊道，「千萬不要放手啊！」然後停下摩托車，顧不上熄火，丟掉頭盔、手機，跳入池塘。當他跳入水中時，女子已經完全沉入水中，只有水面在冒泡。他游到車邊，從水中抓到女子的肩膀，將其頭部拖出水面。「你不要動！不要抱我，我抱你，救你上去！」他告訴對方，隨後拖著她慢慢游到岸邊。

「其實我的水性也一般，下水的時候沒想過危險不危險的事，想到人命關天，就直接下去了。把人救上來後，我休息了一會就走了。」姚滿宗回憶當時的情況說。對於被救者家人找他的事，他表示不準備和對方見面，救人只是出於他的本能，沒想過被感謝的事。