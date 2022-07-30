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廣西1輛價值200多萬的雷克薩斯 自撞後「車門鎖死」出人命

中國新聞組／北京30日電
一輛雷克薩斯商務車發生車禍，導致一人死亡、兩人受傷。（視頻截圖）
一輛雷克薩斯商務車發生車禍，導致一人死亡、兩人受傷。（視頻截圖）

台灣知名藝人林志穎駕駛特斯拉車禍受矚，中國也傳出豪車撞擊後起火事件。在柳北高速廣西貴港段，一輛價值百萬的雷克薩斯（Lexus）LM車型28日發生車禍後車門鎖死，三人被困車內，路過大貨車司機撬門救出兩人，另一名女乘客腿被夾無法拉出，該輛豪車隨即燒成殘骸。雷克薩斯中國緊急對應團隊已抵事故現場配合調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，貴港交警29日通報指，事件屬單方交通事故，致一死兩傷。通報指，經初步調查：朱姓駕駛所駕客車與該路段的道路中間波形護欄、限高架水泥墩發生碰撞，造成車上乘客一死兩傷，當局正進一步調查肇因。

根據網傳六分多鐘的現場視頻顯示撞車後的救援過程，其中車輛前排車門、後排側滑門均處無法解鎖狀態，車內前部氣囊和側面頭部氣簾均已起爆，有人破窗救出兩人後，車頭受損處已冒出明火，此時車內還有一人。一名在場男士翻身上車查看情況，表示後排被困人員「已經不行了，救不了了」，最終車輛被燒成殘骸。

視頻發布者表示，若不是幾個過路的大貨車司機，救不出這兩個人。

「火越燒越大，最後實在沒有辦法只能放棄救援。如果再晚兩、三分鐘的話，前排的兩人也救不出來。」救人的趙先生說，「我走在路上也心疼得很，不好受。」他為未能救出最後一人深感痛心。

有網友表示，事故車輛為雷克薩斯LM車型商務車，價值100萬元人民幣(約14.8萬美元)以上。一位業內人士也表示，該款型車購買加價就需要100萬元起，到手價估計超過250萬元，「車禍後應該是有車門自動解鎖功能的，不清楚為什麼車門打不開。」

據了解，這輛雷克薩斯LM在碰撞後：1、安全氣囊彈出的情況下，車門鎖死無法打開；2、碰撞起火。這是廣大網友們目前最關注的焦點。

網傳一段六分多鐘的現場影片顯示了撞車後的救援過程，其中車輛前排車門、後排側滑門均...
網傳一段六分多鐘的現場影片顯示了撞車後的救援過程，其中車輛前排車門、後排側滑門均處無法解鎖狀態，破窗救出兩人後，車頭受損處已冒出明火。(視頻截圖)

一名業內人士指出，中國的新車碰撞測試要求規範中提到，汽車碰撞時不可以發生燃油洩露，碰撞後應斷油，碰撞後門鎖不可鎖死。

另值得一提的是，雷克薩斯LM是亞洲特供款。根據雷克薩斯官方說法， LM並不是全球車型，而是主要特供中國市場，還有部分亞洲地區。

目前雷克薩斯官方尚未對此車禍發表聲明。雷克薩斯官方客服，「雷克薩斯已經知曉相關情況，詳細經過與事故原因目前廠家還在調查了解中，暫時沒有收到進一步的消息。」

該公司客服並表示，該車輛有「碰撞檢測門鎖系統」功能，但根據不同撞擊力度，該系統可能失效。目前，該公司相關部門正展開調查。

事發現場。(視頻截圖)
事發現場。(視頻截圖)

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