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江蘇小縣祭7標準 「躺平者」集中誡勉

中國新聞組／綜合報導
江蘇鹽城濱海縣委組織部官方微信公眾號發布消息，以無記名方式、七項標準，開展尋找身邊的「躺平者」。(取材自澎湃新聞)
江蘇鹽城濱海縣委組織部官方微信公眾號發布消息，以無記名方式、七項標準，開展尋找身邊的「躺平者」。(取材自澎湃新聞)

禁止「躺平」？江蘇鹽城濱海縣委組織部官方微信公眾號發布消息，為進一步激勵全縣各級幹部擔當作為，根據全縣「四比四爭」主題活動部署，向全縣各級機關和國有企事業單位在編在崗的縣管幹部和中層幹部，以無記名方式、七項標準，開展尋找身邊的「躺平者」。

澎湃新聞報導，濱海縣委常委、組織部部長、統戰部部長王大為日前已對今年首批七名「躺平者」進行集中誡勉談話。

王大為指出，這次「躺平者」評選，是經過群眾推選、單位評議和組織評定等程序最終確定的，大家要從思想深處找原因，破除「躺平」思想，從「躺平」中「起身」，做一名站得起、立得直、行得穩的幹部。

報道指出，談話結束後，「大家表示深感慚愧、深以為恥，辜負了組織的培養和信任，均表態要端正思想狀態、振奮精神狀態、轉變工作狀態，從新開始，爭做一名『奮進者』」，通過此次活動，「全縣各級黨員幹部充分認識到「躺平」不能「躺贏」，唯有積極幹事創業，才能不斷增強奮進的志氣、底氣、骨氣」。

這次「躺平者」評選活動標準是什麼？報導指出，標準是具有下列情形之一的，可認定為「躺平者」：

1.宗旨意識不牢、不思進取、在崗不在位、出工不出力；2.工作責任心不強，對待工作消極應付、得過且過；3.擔當精神不夠，見到任務「兩手一攤」，碰到問題「兩眼一黑」；4.工作態度不正，與組織討價還價，只想當官不想幹事；5.工作作風不實，玩心較重、貪圖安逸，「佛系」心態；6.工作事不關己、高高掛起，對涉及自身利益的工作比較關注，見到好處就上，想自己的事比想公家的事還多；7.其他類似的情形。

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