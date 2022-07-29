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為兄背債養家…加班連5天熬通宵 22歲杭女猝死

中國新聞組／北京29日電
女孩在急診ICU搶救中。（視頻截圖）
女孩在急診ICU搶救中。（視頻截圖）

浙江杭州一名22歲女子慧慧（化名）連續四、五天熬夜加班，某日工作到凌晨四、五點突然倒下，送往醫院急救時心跳呼吸已停止，經多日搶救無效去世，醫師診斷女子是因「心肌炎引起猝死」。據了解，慧慧的哥哥十年前因車禍去世，她承擔起家中的債務，為此拚命工作。目前杭州市濱江區勞動保障監察大隊工作人員已介入調查。

來源：YouTube

香港01報導，堂哥表示，「慧慧以前提過在公司經常加班，她跟爸爸聊天的時候也說過很累，但是我們不知道會熬通宵」。2日，慧慧感到不舒服，直到8日身體更加不適，後來實在熬不住了，她的同學帶著她一起到大醫院看病，剛好在醫院門口，心跳就不行了。

堂兄還表示，慧慧讀大學的學費都是靠貸款，至今還沒還完。目前，慧慧的骨灰已送到老家。

慧慧家人痛哭。（取材自極目新聞）
慧慧家人痛哭。（取材自極目新聞）

醫師盧驍表示，女子被送到急診室時已沒有意識，進一步檢查沒有心跳和呼吸，皮膚已發紫，情況危急，診斷可能是「心肌炎引起猝死」。

由於慧慧病情嚴重，院方考慮心臟移植手術，但家裡無法承擔巨額費用，發布影片向網友求助，有許多熱心網友為她提供了支持和幫助。搶救多日後，醫師透露，慧慧的情況已不適合再搶救，安慰家屬讓她安靜離去。

父親在網上留言稱，「我的孩子2022年7月26日最終還是拋下我們兩個孤苦伶仃的老人，謝謝大家這段時間的幫助，希望所有的孩子們所有的好心人一定要愛護自己的身體，打拚奮鬥也要照顧好自己！謝謝大家」。網友要求追究該公司責任，也安慰女子父親。

慧慧父親白髮人送黑髮人。（視頻截圖）
慧慧父親白髮人送黑髮人。（視頻截圖）

據報導，慧慧7月1日拿到畢業證書，剛在一家網路公司做網路運營工作沒多久，該公司定位於全娛樂文化領域發展，簽約網紅、自媒體達人、藝人超8000人活躍於各短視頻平台。被送醫時因其父母難以支付醫療費用，公司以欠條形式幫其墊付了10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元），募集數萬元後不再幫助。對於後續處理，公司主管更稱「沒有什麼好說的，有事可以找公司法務。」

事後，公司一名黃姓負責人稱，公司正積極配合監管部門進行調查。「員工離世，我們也很難過」，公司也發動了員工捐款，他們也在積極和家屬溝通。

慧慧父親白髮人送黑髮人。（取材自極目新聞）
慧慧父親白髮人送黑髮人。（取材自極目新聞）

猝死 手術 車禍

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