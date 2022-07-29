全月無休 加班130小時…員工下班途中猝死 公司判賠36萬

圖為示意圖。（取材自Adobe Stock）

2019年，江蘇南通市發生一起員工下班途中猝死 的案子，法院日前終審落槌，判決公司對員工死亡造成的損失承擔30%共計36萬餘元（人民幣，下同，約5.3萬美元）的賠償責任。

新黃河報導，康某公司是南通市一家從事環保裝飾材料生產的私營企業。朱斌（化名）是公司噴漆車間員工。2019年8月1日，朱斌下班後駕駛電動自行車出公司門不久即摔倒。次日被發現在距離公司300米處已死亡。

當時為了趕訂單，康某公司的工人全月無休，經常加班至晚上八、九點。公安 機關對朱斌死因的鑑定為「因冠心病急性發作死亡」，同時載明「其生前工作勞累等情況可以是其冠心病急性發作的誘因」。

朱斌去世後，康某公司向朱斌的父親和女兒給付了3.7萬元（約5487美元）。

2019年12月，朱斌父親和女兒向人社局提出工傷認定申請。人社局認為，事發當天朱斌突發疾病並非在工作時間和工作崗位，不予認定工傷。朱斌父親和女兒向法院提起行政訴訟被駁回，法院認為，朱斌並非在工作時突發疾病，不符合工傷標準。

行政訴訟敗訴後，2021年，朱斌父親和女兒以侵權之訴，將康某公司告上法院，提交一份朱斌2019年7月份上班時間的手寫紀錄顯示，該月朱斌每天到公司上班，全月無休，其中有21天加班至晚上八、九點。

二審中，南通中院認為，朱斌在事故發生前一個月加班時長近130小時，遠遠超過勞動法規定的加班時長限制，康某公司對朱斌的用工行為嚴重違反了勞動法的保護性法律規定；康某公司安排朱斌於高溫 下在噴漆車間內長期超時加班工作，顯然會對其身體健康造成嚴重的風險，依法應認定康某公司違法用工行為和朱斌死亡之間具有法律上的因果關係。

法院認定，康某公司對朱斌死亡造成的損失承擔30%的賠償責任，改判康某公司賠償朱斌父親和女兒36萬餘元。