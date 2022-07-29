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中國工信部長被查… 今年落馬中管幹部達28人 創5年新高

記者廖士鋒／綜合報導
中國工信部長肖亞慶被查後，中管幹部2022年落馬數量已經超過前面4年。圖為2017年時任國有資産監督管理委員會主任肖亞慶接受採訪。（新華社資料照片）
中國工信部長肖亞慶被查後，中管幹部2022年落馬數量已經超過前面4年。圖為2017年時任國有資産監督管理委員會主任肖亞慶接受採訪。（新華社資料照片）

中國工信部長肖亞慶28日落馬後，有媒體統計，今年迄今已有28位「中管幹部」遭查，而這個數字更已經超過了19大以來前面幾年的統計，2022年將穩居5年來最多中管幹部落馬的一年。

澎湃新聞報導，扣除肖亞慶，另外24位被查的中管幹部，擔任地方大員的分別為：西藏自治區政府副主席張永澤、廣西壯族自治區政府副主席劉宏武、四川省人大常委會副主任王銘暉、黑龍江省人大常委會副主任宋希斌、河北省人大常委會原副主任謝計來、湖北省副省長曹廣晶、福建省廈門市人大常委會原主任陳家東、遼寧省副省長、省公安廳廳長王大偉、雲南省政協原黨組成員、副主席黃毅、遼寧省副省長郝春榮、青海省委常委、省人大常委會副主任、黨組書記李傑翔、遼寧省政協原副主席孫遠良、北京市政協副主席于魯明，內蒙古自治區高級人民法院原黨組書記、院長胡毅峰、廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂、上海市人民檢察院檢察長張本才、遼寧省人大常委會副主任孫國相。

而國企央企系統及中央政府人員則有中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱、中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義、中國聯合網路通信集團有限公司原黨組副書記、總經理李國華、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平、13屆全國政協常委、社會和法制委員會主任沈德詠、原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖、中國國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒。

所謂「中管幹部」，即在中央組織部備案的官員，一般來說層級在副部級以上，2018年至2020年分別有23名、20名、18名中管幹部被執紀審查，2021年則有25名中管幹部落馬，是19大以來執紀審查中管幹部數量最多的一年，而2022年才剛過一半，就達到了這個數字。

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