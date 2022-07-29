爛尾樓保交付 中國紓困建商加碼至1兆

中國多地爆發爛尾樓問題，傳官方將透過銀行為資金緊張的地產開發商提供人民幣1兆元。圖為一處建造中的建案。（中新社）

中國官方傳出，將透過銀行為資金緊張的地產開發商提供1兆元人民幣（約1490億美元）融資 。此前傳出當局計畫推出一個3000億元的房地產 基金，主要用於爛尾樓的保交付，最新紓困計畫規模更大，並試圖著眼於房企債務風險的緩解。

中國房地產開發商嚴重債務危機已對經濟造成壓力。英國金融時報28日援引參與討論的人士指稱，中國人民銀行（中國央行）初期將向國有商業銀行發放約2000億元的低息貸款 ，年利率約為1.75%，並允許銀行將人民銀行的貸款連同自有資金用於為停滯不前的房地產項目提供再融資，將貸款放大至四倍，達到1兆元左右。報導稱，該計畫最近獲得了國務院的批准。

然而，有房地產開發商和分析師表示，即使是1兆元的新融資，也不足以解決房地產行業面臨的所有債務問題。

據不完全統計，中國民營地產開發商約占市場的七成，其中至少有一半遇到了流動性問題，在當下房企流動性承壓背景下，要做到行業全面快速復工，保證所有項目交付絕非易事。雖然由政府帶頭的新融資計畫將有助於提振市場情緒，但分析師表示，需要採取更多措施來穩定該行業。

不僅整個地產行業面臨交付壓力大，另一方面，據中國指數研究院數據統計，今年7月和8月，中國房企到期債務規模均超過千億元，償債壓力大。兩種壓力都指向了房企的資金缺口。

不少業內人士認為，解決爛尾樓的問題，實際上就是要解決房企經營困難的問題。上海一家房企副總裁指出，開發商的資金來源主要有銷售回款、融資以及變賣資產。現在行業形勢不好，銷售疲弱，融資更不用說。房企想透過變賣資產獲取資金，但這種行情下，資產都是「賤賣」，反而不利於解決整體債務問題。