救溺川警持槍殺3人 全城搜捕英勇事跡被刪除

下山休整的民兵每人都隨身攜帶有盾牌、叉棍、甩棍等裝備。（取材自海報新聞）

四川省樂山市沐川縣26日傳出一起持槍擊 傷兩人、持械殺害三人後逃逸的重大刑事案件。據九派新聞等媒體報導，這名持槍殺人嫌疑犯是當地警察 李強。而李強去年50天內兩次勇救落水者，沐川縣公安 局官網還曾發文表揚英勇事跡，目前這篇文章已被刪除。

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四川沐川警方27日發布一則語焉不詳的通報稱，日前當地發生一起持槍傷人、持械殺人後逃逸的重大刑事案件，涉案槍彈全部查獲。經偵查，36歲的李男有重大作案嫌疑，公安機關懸賞10萬元人民幣（約1.48萬美元）。

四川省樂山市沐川縣傳出一名員警持槍傷人，但事故發生原因網上眾說紛紜。（取材自九派新聞）

報導引述沐川縣公安局說法稱，嫌疑人作案是有因素的，非無差別傷人。網傳李強犯案動機是家庭糾紛，受害者為其妻子情夫及妻子家人，也有傳是因賭博欠錢。

綜合澎湃新聞等媒體報導，現年36歲、任職沐川縣公安局沐溪派出所的民警李強，26日下午約2時20分在配槍裝有多發子彈的情況下，在縣內沐溪鎮一個小區內槍擊他人後駕車逃匿，造成3人死亡、2人受傷。

報導指出，沐川縣及樂山市公安局案發後全力追查，更下令轄內所有警察單位立即派員設置關卡攔截，村民稱有二、三百人進山搜索，「整個樂山市都在協同布控抓捕」。當天下午5時起，樂山市內多個高速公路入口更相繼封閉，以便追查。

民兵、武警、特警等數百人從芭蕉溝方向進山搜尋。（取材自海報新聞）

當地警方27日發布對李強的通緝和懸賞公告，並公布他的照片，同時提到他持槍殺人造成三死二傷，屬「重大刑事案件」，涉案時使用的槍彈已在26日全部查獲。

沐川縣公安局官網去年9月曾刊文介紹李強50天內兩度「勇救」落水者事蹟，包括於當年7月14日清晨將一名落水的七旬長者救上岸。文章提及，李強1986年10月出生，2012年參加公安工作，但目前該文已被刪除。