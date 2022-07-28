師範生染粉紅髮探視臥病爺 遭網暴造謠「老少配」

鄭靈華在被保送研究生後，拿著錄取通知書給病床上的84歲爺爺一個驚喜。（取材自澎湃新聞）

自浙江師範大學畢業後因成績優異獲「保送進研究所」的鄭靈華，近日因了染粉紅色的頭髮，而遭到網暴。

中國青年報報導，鄭靈華是浙江師範大學2022屆本科畢業生，為了拍出好看的畢業照，她染了一頭粉紅色頭髮。近日她帶著畢業證書和研究所錄取通知書到醫院探望病榻上的爺爺，拍照分享到自己的朋友圈，並發文「我考研的動力之一，是能夠讓爺爺親眼看到我上研究生，並以我為驕傲」。

浙江師範大學2022屆本科畢業生鄭靈華，因染粉紅色的頭髮，而遭到網暴。（取材自澎湃新聞）

沒想到照片卻被網友造謠為「老少配」，甚至有人稱「老人帶病考取研究生，還娶了一個小女生」，這些所有的網路謠言源頭，僅是因為她染了一頭粉紅色頭髮。

鄭靈華說，她六個月大時沒了母親，父親忙，她主要由爺爺照顧。鄭靈華說，在她每一個關鍵人生節點，爺爺都在支持她。「我考研的動力之一是能夠讓爺爺親眼看到我上研究生，並以我為驕傲」。

去年12月爺爺因為心肌梗塞，合併大腸癌中晚期住院，因為當地的新冠肺炎疫情 ，她一直無法到醫院探望，直到本月13日她終於獲得醫院批准，得以進入病房與爺爺分享喜悅，沒想到事情竟完全走調。有人稱她，「不配當老師」，「染髮的都不是好人」；有人造謠是「老人帶病考取研究生，娶了一個小女生」的老少戀；還有人因為她染了粉紅色頭髮，上萬條評論給她貼上「不正經人」、「妖精」、「紅毛怪」的標籤，稱「一個研究生，把頭髮染的跟酒吧陪酒一樣」。

看著網友的仇恨言論，鄭靈華一度想到自殺，但後來轉念一想「不能放過每一個網路暴力的人」，她公證上千條具有嚴重侮辱性的言論，並且準備起訴這些網路霸凌 者；她的行動也獲得支持，浙江一名律師表示願意免費為她打官司。

鄭靈華已把粉色頭髮染回了黑色。（取材自澎湃新聞）

人民網評指出，從杭州取快遞女子被造謠出軌案，到網紅「羅小貓貓子」直播中喝農藥自殺悲劇，再到尋親男孩劉學州事件，以及鄭靈華因染粉紅色的頭髮而遭網暴，這種向別人潑髒水、放冷箭的行為，是一種病態現象，暴露出褊狹的心理。

「天下苦網暴久矣！」來自網友的一句感慨，道出了治理社交平台網路暴力的重要性和緊迫性。