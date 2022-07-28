疑出生被抱錯？貴州女：誰換了我37年人生

莎莎生活照。（極目新聞／受訪者供圖）

貴州女子莎莎多年前無意被發現她的血型與父母不同，不是他們親生。母親承認，應該是生莎莎時就把她抱錯了。此後多年，一家五口仍相親相愛。但他們也想努力糾正37年前的那個錯誤，莎莎想找到親生父母，父母也想找到失散的親生女兒。

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極目新聞報導，莎莎大約十歲時在醫院看病時要輸血，查血型發現她是O型性，而父是AB型血，母是B型血，哥哥和妹妹也都不是O型血。從科學上說，莎莎不可能是這對父母的親生女兒。

莎莎的母親似乎對這個結果並沒有特別意外，她講述心中多年來的疑雲：莎莎極有可能是出生時抱錯了。莎莎母親的記憶中，1985年8月30日凌晨，她在凱里市人民醫院生下女兒，當時丈夫遲遲沒有送食物和水來，產後虛弱的她餓得眼冒金星，聽到附近有嬰兒哭聲，以為是自己的女兒，就掙扎著過去抱起。有護士問她是哪床的，她當時把手牌弄丟了，記得似乎是24號，護士也沒有懷疑，「應該就是那個時候抱錯了。」

母親說，她很早就發現莎莎長得不像自己生的，但只是懷疑，直到這次驗血確定了證據。

莎莎母親也去凱里市人民醫院尋找過，但當年負責的醫師都不在醫院了，手寫的住院登記也沒有找到，只得無功而返。

莎莎33歲時和當地一個小伙子結婚。母親告訴她可以自己去尋找親生父母；莎莎的妹妹晶晶說：「我們全家都支持姐姐找爸媽，因為那是她真正的爸媽，找到就沒有遺憾了。不管找不找得到，我們的感情都不會變，我們永遠是一家人。」