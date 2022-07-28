我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

穿馬面裙在迪奧門市拍片 杭女被趕

記者廖士鋒／北京28日電
近日中國女子穿著馬面裙到杭州的迪奧門市表達抗議，並拍攝影片，但遭制止。（視頻截圖）
近日中國女子穿著馬面裙到杭州的迪奧門市表達抗議，並拍攝影片，但遭制止。（視頻截圖）

近日中國爆發針對法國奢侈品牌迪奧（Dior）新款裙子採用傳統漢族馬面裙結構，卻又標榜「原創」的爭議，繼23日數十名留學生到法國巴黎迪奧旗艦店外抗議後，近日再傳出有女子穿著馬面裙到浙江杭州的迪奧門市並拍攝影片，然而遭到服務人員制止事件。

來源：YouTube

中國經濟周刊報導，日前杭州一名包姓女士身穿馬面裙在迪奧門市裡拍攝，被工作人員制止兩次。據包女士描述，她在迪奧門市內逗留了5分鐘，拍攝兩段影片時長共48秒，而後被工作人員請出門市，之後包女士在門市門口拍攝11分鐘，商場工作人員前來告知不允許拍攝，理由為所有拍攝需要取得商場許可，雙方溝通無效，包女士結束拍攝。

對於此次行為，包女士稱拍攝沒有商業用途，因之前看到迪奧「馬面裙」事件，想要通過這樣的方式發聲：「馬面裙是中國的傳統服飾，不希望迪奧這樣的不尊重借鑒」。她還表示自己不是為了炒作熱度，如果是為了博取流量、相信這麼久時間不會輪到自己去拍攝這個。「希望大家多關注的是這件事『迪奧抄襲』而不是我這個人」。

此前迪奧在7月初被發現新上架、要價2萬9000元（約4300美元）的「半身裙」標榜為「標誌性的Dior輪廓」，但是四個裙門的設計分明就是傳統漢族女性穿著的「馬面裙」，也掀起諸多「文化挪用」的爭議。

目前共青團中央在官方微信公眾號已經發文介紹馬面裙歷史，人民網評也曾發文呼籲迪奧需要回應輿論關切。但目前為止，迪奧官方仍未提出任何說明，但該款商品僅在中國下架，包括台灣官網仍能看到該款商品訊息。

微信 攝影 留學生

上一則

官方捧「二舅」力推「正能量」 評論：宣揚阿Q精神

下一則

疫情、房產、失業率 中國下半年經濟挑戰

延伸閱讀

泰拳／泰名將擂台上被打到腦死 法國對手自責引退

泰拳／泰名將擂台上被打到腦死 法國對手自責引退
法國猴痘達1700例 賴比瑞亞、日本都出現首例

法國猴痘達1700例 賴比瑞亞、日本都出現首例
熱浪釀法國森林大火 其中3場起於縱火

熱浪釀法國森林大火 其中3場起於縱火
迪奧新款褶裙激似漢服馬面裙 北加華人快閃抗議

迪奧新款褶裙激似漢服馬面裙 北加華人快閃抗議

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁