穿馬面裙在迪奧門市拍片 杭女被趕

近日中國女子穿著馬面裙到杭州的迪奧門市表達抗議，並拍攝影片，但遭制止。（視頻截圖）

近日中國爆發針對法國奢侈品牌迪奧（Dior）新款裙子採用傳統漢族馬面裙結構，卻又標榜「原創」的爭議，繼23日數十名留學生 到法國巴黎迪奧旗艦店外抗議後，近日再傳出有女子穿著馬面裙到浙江杭州的迪奧門市並拍攝影 片，然而遭到服務人員制止事件。

來源：YouTube

中國經濟周刊報導，日前杭州一名包姓女士身穿馬面裙在迪奧門市裡拍攝，被工作人員制止兩次。據包女士描述，她在迪奧門市內逗留了5分鐘，拍攝兩段影片時長共48秒，而後被工作人員請出門市，之後包女士在門市門口拍攝11分鐘，商場工作人員前來告知不允許拍攝，理由為所有拍攝需要取得商場許可，雙方溝通無效，包女士結束拍攝。

對於此次行為，包女士稱拍攝沒有商業用途，因之前看到迪奧「馬面裙」事件，想要通過這樣的方式發聲：「馬面裙是中國的傳統服飾，不希望迪奧這樣的不尊重借鑒」。她還表示自己不是為了炒作熱度，如果是為了博取流量、相信這麼久時間不會輪到自己去拍攝這個。「希望大家多關注的是這件事『迪奧抄襲』而不是我這個人」。

此前迪奧在7月初被發現新上架、要價2萬9000元（約4300美元）的「半身裙」標榜為「標誌性的Dior輪廓」，但是四個裙門的設計分明就是傳統漢族女性穿著的「馬面裙」，也掀起諸多「文化挪用」的爭議。

目前共青團中央在官方微信 公眾號已經發文介紹馬面裙歷史，人民網評也曾發文呼籲迪奧需要回應輿論關切。但目前為止，迪奧官方仍未提出任何說明，但該款商品僅在中國下架，包括台灣官網仍能看到該款商品訊息。