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江西國控員工炫富事件 官媒：送上門的「嚴世蕃」 別放過

中國新聞組／北京27日電
江西國控員工周劼稱與單位一把手吃飯。(視頻截圖)
江西國控員工周劼稱與單位一把手吃飯。(視頻截圖)

江西國企員工周劼在微信朋友圈炫富，引發關注，人民日報旗下俠客島評論稱，送上門的「嚴世蕃」，別放過。

海外網報導，該評論稱，「我跟我爸，那就是嚴嵩和嚴世蕃啊！」誰會輕易把自己跟老爹比作遺臭萬年的奸臣父子？相信島友們說不出這樣的話。

有網友說，這小伙子也太不低調了。「20萬一斤的茶葉」、「外頭有錢也買不到的菸」，喝了抽了也就罷了，幹嘛在朋友圈堂而皇之地曬？太招搖了。

該評論說，網友還是太善良。一個20多歲年輕人有這樣的言行和價值觀，恐怕非一日之寒。但凡家長管教到位，怎麼可能出這樣的「衙內」？有什麼樣的家風就會有什麼樣的身邊人，領導幹部若是作風不良，整天講關係情分、蠅營狗苟，身邊人還不有樣學樣？子不教父之過啊！

該評論指出，此事引發輿論高度關注，還因為周某朋友圈透出的由權力編織的「關係網絡」。幹部提拔要請客吃飯打招呼、不喝高檔茶葉抽內供菸就沒法進「圈子」…這些被紀律明文禁止的行為，竟然仍在大行其道。很明顯，公眾對於靠裙帶關係、權力網絡走捷徑的現象深惡痛絕，因為它既危害社會公平，更可能構成隱形腐敗。

如果周某的朋友圈內容屬實，就為紀委提供了不少違紀線索。從這個意義上講，要不是周某這些主動「坑爹」、「坑老公」的人，一些問題線索可能還會隱蔽更久。

該評論稱，面對送上門來的「自我舉報」，在輿論注視下，當地有關部門需要認真查一查，把背後涉及的問題都「曬一曬、洗一洗、拾掇拾掇」，真正依法依規、有理有據地回應社會關切。如果能順藤摸瓜查實更多問題，以此為契機整頓一下當地幹部作風、官場生態，那就更好了。

該評論說，說實話，島叔挺想看看周某最近還發不發朋友圈，畢竟，嚴嵩和嚴世蕃父子都沒啥好下場。

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