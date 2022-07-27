炫富、炫後台「純屬吹牛」 江西國控員工稱被停職

周劼稱與單位一把手吃飯。(取材自微博)

江西周劼的「坑爹劇」吹破牛皮，在「喝20萬元(人民幣，約2.9萬美元)1斤茶」、「父親的副局長沒問題了」等炫富、炫後台的言論引發關注後，江西國控迅速將周劼停職調查，周劼父親、大伯、三伯的背景都被挖出。周劼坦言自己只是普通員工，網上誇大言論「純屬吹牛」，他感到十分抱歉和後悔。

來源：youtube

「和單位一把手吃飯」、「兒子幫老子—嚴嵩嚴世蕃」、「辦公室主任怕我吹空調冷」周劼一連串凡爾賽式言論，讓人民網也看不過去，評論他製造了社會矛盾，讓很多人產生不公平感和被剝奪感。

新京報報導，面對鋪天蓋地的指責，周劼坦承，自己進入江西國控公司是經過相應的組織程序，未向任何單位及領導、個人進行經濟行賄。

關於他父親升任副局長一事，「純屬自己吹牛」。周劼稱自己的父親是江西省某交通系統的一個非管理崗位的科級幹部，母親是一家企業已退休 的經理。

至於朋友圈提到的其他親屬，周劼稱自己的大伯今年70歲，目前已經退休，退休前是江西高速集團的一個副總，在行政級別上是處級幹部。自己的三伯今年61歲，退休前是江西高速集團一個子公司的副總，屬於副處級幹部。

1994年出生的周劼表示，朋友圈的一些言論存在誇大不實的成分。周劼還表示，對於自己的不當言論給單位及其他人造成了不好的影響，自己感到十分抱歉和後悔。

時代財經報導，細查周劼在朋友圈「炫耀」的出場人物，還包括上市公司贛粵高速董事長王國強、江西銀行行長羅焱及副行長程宗禮（周劼誤寫為程禮宗）。其中，江西銀行行長羅焱已在2021年12月15日被免職。

江西國控初步調查顯示，周劼本人及父母名下共計住房6套、總面積705平米，在2006年至2022年間先後購得，購入總價654.7556萬元。商舖2個、總面積約82.71平米、購入總價191.16萬元。其中，貸款 253萬元。

江西國控經核實，所謂某省領導給周劼遞香菸一事並不存在。至於他寫到到綠湖豪城某茶葉店喝茶，該店主稱，店裡價格最高的茶葉不超過6800元/斤，「20萬元1斤的茶葉」的言論也是周劼虛榮心所致。