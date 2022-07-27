我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

炫富、炫後台「純屬吹牛」 江西國控員工稱被停職

中國新聞組／北京27日電
周劼稱與單位一把手吃飯。(取材自微博)
周劼稱與單位一把手吃飯。(取材自微博)

江西周劼的「坑爹劇」吹破牛皮，在「喝20萬元(人民幣，約2.9萬美元)1斤茶」、「父親的副局長沒問題了」等炫富、炫後台的言論引發關注後，江西國控迅速將周劼停職調查，周劼父親、大伯、三伯的背景都被挖出。周劼坦言自己只是普通員工，網上誇大言論「純屬吹牛」，他感到十分抱歉和後悔。

來源：youtube

「和單位一把手吃飯」、「兒子幫老子—嚴嵩嚴世蕃」、「辦公室主任怕我吹空調冷」周劼一連串凡爾賽式言論，讓人民網也看不過去，評論他製造了社會矛盾，讓很多人產生不公平感和被剝奪感。

新京報報導，面對鋪天蓋地的指責，周劼坦承，自己進入江西國控公司是經過相應的組織程序，未向任何單位及領導、個人進行經濟行賄。

關於他父親升任副局長一事，「純屬自己吹牛」。周劼稱自己的父親是江西省某交通系統的一個非管理崗位的科級幹部，母親是一家企業已退休的經理。

至於朋友圈提到的其他親屬，周劼稱自己的大伯今年70歲，目前已經退休，退休前是江西高速集團的一個副總，在行政級別上是處級幹部。自己的三伯今年61歲，退休前是江西高速集團一個子公司的副總，屬於副處級幹部。

1994年出生的周劼表示，朋友圈的一些言論存在誇大不實的成分。周劼還表示，對於自己的不當言論給單位及其他人造成了不好的影響，自己感到十分抱歉和後悔。

時代財經報導，細查周劼在朋友圈「炫耀」的出場人物，還包括上市公司贛粵高速董事長王國強、江西銀行行長羅焱及副行長程宗禮（周劼誤寫為程禮宗）。其中，江西銀行行長羅焱已在2021年12月15日被免職。

江西國控初步調查顯示，周劼本人及父母名下共計住房6套、總面積705平米，在2006年至2022年間先後購得，購入總價654.7556萬元。商舖2個、總面積約82.71平米、購入總價191.16萬元。其中，貸款253萬元。

江西國控經核實，所謂某省領導給周劼遞香菸一事並不存在。至於他寫到到綠湖豪城某茶葉店喝茶，該店主稱，店裡價格最高的茶葉不超過6800元/斤，「20萬元1斤的茶葉」的言論也是周劼虛榮心所致。

江西國控因為此次的周劼炫富案被大眾觀注。(取材自江西國控官網）
江西國控因為此次的周劼炫富案被大眾觀注。(取材自江西國控官網）

退休 貸款

上一則

江西國控員工炫富事件 官媒：送上門的「嚴世蕃」 別放過

下一則

中國對波洛西示警升級：若訪台 軍隊絕不會坐視不管

延伸閱讀

華南進入「燜蒸模式」 多地氣溫將高達104℉以上

華南進入「燜蒸模式」 多地氣溫將高達104℉以上
「喝20萬1斤的茶」 江西國企員工炫富秀後台 自比嚴嵩子

「喝20萬1斤的茶」 江西國企員工炫富秀後台 自比嚴嵩子
網傳江西某賓館舉辦日本「夏日祭」 官方駁斥

網傳江西某賓館舉辦日本「夏日祭」 官方駁斥
江西3樓盤「爛尾」 建商被判歸還房貸

江西3樓盤「爛尾」 建商被判歸還房貸

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間