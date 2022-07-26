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放1場賠1場 電影院恐掀倒閉潮…萬達：上半年虧6億

中國新聞組／北京26日電
觀眾在上海UME新天地影院的巨幕放映廳就座，等待電影開映。現場人潮稀稀落落。（新華社）
觀眾在上海UME新天地影院的巨幕放映廳就座，等待電影開映。現場人潮稀稀落落。（新華社）

疫情導致中國電影市場陷入寒冬，A股中國電影與萬達電影日前發出警訊，預告上半年利潤將大幅倒退或盈轉虧。電影院經理表示，「今年的經營環境比2020年疫情之初更加惡劣；春節過後，電影院一天只有幾十名觀眾，經常兩、三人就『包場』，我們每放一場電影都在賠錢」。

大公報報導，中國電影發布財測，預計今年上半年股東淨利潤為1800萬至2600萬元（人民幣，下同，約266萬到385萬美元），同比下跌逾九成。萬達電影公告，預計上半年股東淨虧損為5.2億元至6億元（7700萬美元到8884萬美元），去年同期淨利潤為6.38億元。

大連百麗宮影城總經理劉愛華指出，租金高企、防疫管控、片源斷流…從事電影院工作近20年的她直言，從未遇到如此大的衝擊。2020年，就影城剛過三年培育期，即將迎來黃金增長之時，新冠疫情卻打了她一個措手不及。2020年的票房不足500萬元（人民幣，下同），還不到預計的零頭。

為了節省人力成本，大連百麗宮影城全職員工從30人，縮減至個位數，「現在很多還在營業的電影院全部都是兼職員工，還有一些乾脆選擇停業」。

4月15日，大地影院集團旗下多家電影院發出閉店公告，正式停運。而在大連，大都會、大地、橙天嘉禾、華美等影城也被迫停業。

疫情令電影拍攝工作幾近停滯；發行商也希望等疫情緩和再推新片，對電影院最直接的影響就是出現的無片可放及臨時撤檔的「卡脖子」局面。劉愛華表示，就像今年清明檔期，片方就撤了七、八部影片，撤完後電影院就直接「片荒」了。「疫情前，電影院每逢周五都有新片上映，每周上映三、四部都很正常。但現在，幾個月都等不到一部新片。」劉愛華指著大廳一角「孤零零」的海報苦笑說：「那張海報還是今年春節檔的。」

客流量低，電影放映前的廣告「消失」了；另因應防疫要求，電影院裡不能摘下口罩飲食，爆米花、奶茶這些賣品收入都沒有了。

上海市部分電影放映場所有序恢復放映，觀眾在上海UME新天地影院自助取票機前取票。...
上海市部分電影放映場所有序恢復放映，觀眾在上海UME新天地影院自助取票機前取票。（新華社）

電影院 疫情 利潤

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