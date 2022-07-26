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中製動畫片見面會沒人…導演哭了：對不起團隊6年心血

中國新聞組／北京26日電
「冲出地球」導演當街哽咽。（取材自第一財經）
「冲出地球」導演當街哽咽。（取材自第一財經）

暑假檔到來，卻沒有給國產動畫電影「冲出地球」帶來高人氣，上映9天票房只有867.2萬元（人民幣，下同，約128萬美元）。導演胡一泊去電影院與觀眾互動，結果好幾場都沒人，終於有觀眾了，卻只有四個人，讓他忍不住哭了。靠著這段視頻，電影才終於被大眾知曉。

來源：YouTube

第一財經報導，受疫情影響，整體電影市場有所下滑，但依然有「人生大事」、「神探大戰」等口碑與票房雙豐收的佳作，像「冲出地球」這樣票房低於1000萬元的少之又少。

導演胡一泊日前去電影院互動，結果進了幾家電影院後發現，很多場次基本沒有觀眾，有一場互動終於有觀眾在現場了，但僅有四人。面對這樣的情景，胡一泊再也忍不住了，在結束一天的路演後，這個男人面對鏡頭哽咽了，他在街頭道歉，因為他覺得自己愧對1000人團隊6年的心血付出，要知道在過往的6年裡，他的團隊繪製了12萬份手稿，可如今卻是這樣的慘淡成績。

「冲出地球」導演見面會只有4位觀眾。（取材自第一財經）
「冲出地球」導演見面會只有4位觀眾。（取材自第一財經）

自媒體「萌神木木」指出，「冲出地球」的電影質量並不算差，劇情連貫流暢，充斥著讓人熱血沸騰的情懷，票房低迷的原因，有網友歸咎到排片上，認為是排片太少所導致的。

也有網友認為，這部電影主要的問題不僅僅只是排片，如果票房成績好，自然會增加排片，而作品不受歡迎的原因，跟原著IP有關，原著「星遊記」曾陷入抄襲日漫IP「海賊王」的嫌疑中。

同時，為了防疫安全，電影院的上座率是控制的，這就已經減少了票房，再加上在宣發方面毫無優勢，「冲出地球」的排片更是少得可憐，很多電影院並不上映該片，即便是上映該片的電影院大部分都每天只排一、兩場，這就讓「冲出地球」雪上加霜。

動畫片「冲出地球」票房不佳。（取材自微博）
動畫片「冲出地球」票房不佳。（取材自微博）

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