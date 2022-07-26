河北高校也爆「速成博士」？這回13名教師來自南韓

邢台學院傳出多位教師的博士學歷來自南韓大學。（取材自邢台學院官網）

繼湖南邵陽學院後，河北邢台學院也被曝出疑似批量引進「速成博士」的情況。網友發現，在邢台學院2021年公開選聘擬聘人員名單中，13人均為南韓 高校博士，其中有超半數的人畢業於南韓又石大學。

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中國基金報報導，據邢台市人力資源和社會保障局，這13名博士研究生分別畢業於南韓又石大學、南韓全州大學和南韓圓光大學。其中，1人為文化管理專業、1人為工商管理專業、2人為中國學專業、3人為風景園林建築工程專業、6人為教育 學專業。

某南韓留學機構的一名咨詢中介表示，申請南韓又石大學在職讀博是2.5年學制，共5個學期，每學期寒暑假學習2個月。

他介紹，申請南韓又石大學、全州大學和圓光大學都挺容易，「因為學校排名不高，只能說都在南韓前100名」。

又石的學費和生活費也比較低，所以申請這些學校的人不少，中介說，「全部費用是20到22萬（人民幣，下同，約3萬美元），包含2.5年的學費、語言學習費、上課翻譯費及6000元的中介費」。

申請南韓又石大學的要求是全日制本碩畢業，有學歷證和學位證，中介表示，「對外是針對高校老師來申請，但我們辦理的話不是老師也可以。對碩士研究生時期的績點沒有要求」。語言方面，不用考雅思托福，在博士畢業之前拿到韓語4級證書就可以。