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湖南一學院1800萬引進23菲律賓博士 校黨委書記被免職

中國新聞組／北京XX日電
菲律賓亞當森大學校園一隅。（取材自亞大官網）
菲律賓亞當森大學校園一隅。（取材自亞大官網）

中國多個大學院校為提升學校排名，增加博士師資人才，無所不用其極。湖南省邵陽學院最近公示花了1941萬人民幣（下同，約281萬美元）引進23名菲律賓亞當森大學博士，而這23人全是學院自己派出去的碩士生。經省委省政府調查，邵陽學院在博士人才引進等方面存在不當做法。省委已免職黨委書記彭希林。

每日經濟新聞報導，經查，邵陽學院沒有結合學院發展實際科學制訂師資隊伍建設規畫，在博士人才引進等方面存在不當做法。學院黨委在此過程中論證不充分、決策不科學、工作不嚴謹，黨委書記彭希林同志負有主要領導責任。

據報導，湖南省邵陽學院人事處7日發布一份引進國外博士待遇的公示，引發輿論爭議。公示顯示，該校本批次引進23名在菲律賓亞當森大學讀取哲學（教育學）專業的博士生。每名博士生引進費35萬元、科研啟動費15萬元、過渡性租房補貼14.4萬元、不需解決配偶工作增加引進費20萬元，合計84.4萬元。根據這則公示，兌付上述23名博士的待遇，該校總計需花費1800萬元。

公示顯示，這23名博士均是2019年8月到2021年12月在亞當森大學完成博士學歷，所學專業均為哲學（教育學），除一位音樂舞蹈學院的副教授備註為「校外引進」外，其餘22名博士之前便為該校工作人員，職稱包括講師、副教授、高級實驗師等，備註均為「畢業返校」。

新京報報導，公示發布後，引發網友接連質疑，話題「校方回應花1800萬引進23名菲律賓博士」登上了微博熱搜。

邵陽學院多名二級學院院長表示，由於難以引進國內的博士人才，學校不得不採取「權宜之計」，內部選拔一批擁有碩士學歷的教師前往國外讀取博士，「提高教師隊伍中博士學歷的比例，對以後升級為大學、申請碩士點都有幫助。」

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