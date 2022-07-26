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供奉日戰犯 南京玄奘寺前住持：慚愧 犯下不可饒恕錯誤

中國新聞組／北京26日電
玄奘寺原住持傳真稱自己非常慚愧 。(視頻截圖)
玄奘寺原住持傳真稱自己非常慚愧 。(視頻截圖)

南京玄奘寺因為供奉侵華日軍戰犯牌位引發公憤，32歲女子吳啊萍被依尋釁滋事罪拘留。南京電視台25日披露吳啊萍和前住持傳真受審訊畫面，兩人面對鏡頭深表懺悔、慚愧之意。中紀委更是嚴批該事件，「愛國主義教育一刻不能鬆懈」。但美媒卻持不同觀點，稱從佛教教義，法律層面來說，吳啊萍被判罪「很牽強」。

來源：YouTube

在南京電視台播出的受審訊畫面中，已剃髮的吳啊萍身穿紅色囚服，並佩戴口罩接受訊問，從其後背景顯示是在公安局內部接受偵訊。

吳啊萍供述，她在南京工作時了解到侵華日軍松井石根等五名戰犯的暴行，遂產生心理陰影，希望通過供奉五名侵華日軍戰犯「解冤釋結」。填寫蓮位登記表時，她向師父表示，這些人都是她的「朋友」。

吳啊萍面對鏡頭稱：「特別想和所有被我傷害到的人道歉，特別想跟所有人懺悔。真的不知道做什麽才能彌補，我也願意接受法律給我的任何制裁。」

在得知牌位有問題後，嚴禁外傳也未向主管報告的前住持傳真和尚，亦在電視上公開致歉。「我非常慚愧，我真誠地向全國人民道歉，犯下了不可饒恕的錯誤，給全國人民造成了巨大的傷害」。

中紀委網站也對此事件發表評論，稱愛國主義教育一刻不能鬆懈，要深入、持久、生動地開展好愛國主義教育，引導全社會更好地知史愛國，以實際行動守護歷史記憶。

各地官方要求佛教場所自查功俸牌位的指令也傳開，其中一份「地藏殿緊急通知」寫到，即日起往生蓮位超渡亡靈，需提供死者生前無犯罪紀錄證明，有徵信不良紀錄者酌情另議。

自由亞洲電台報導，吳啊萍被以尋釁滋事罪刑事拘留，但在佛教人士及法律人士看來，吳啊萍的行為不違背佛教教義，說是犯法也很牽強。

美國普渡大學社會學博士王承志指出，所謂的超渡是讓生者心理感到安慰，為了讓還活著的人，提供一種心靈慰藉。「如果她希望讓戰犯脫離苦難，這樣的動機不應該受到譴責」。一位中國法師解釋，佛教的超渡眾生，指的凡是「有命過者」都可以，並不分好人、壞人，甚至動物。

中國律師莫少平則認為，她被定尋釁滋事罪很牽強。尋釁滋事包含隨意毆打他人、追逐、恐嚇、毀損公私財務，或在公共場所鬧事，但從各種細節來看，吳啊萍的行為不符合任何一種情況。

吳啊萍在電視採訪中懺悔。(視頻截圖)
吳啊萍在電視採訪中懺悔。(視頻截圖)

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