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「喝20萬1斤的茶」 江西國企員工炫富秀後台 自比嚴嵩子

中國新聞組／北京26日電
江西周劼炫耀家中有後台。(取材自微博)
江西周劼炫耀家中有後台。(取材自微博)

「父親的副局長沒問題了」、「我喝20萬元(人民幣，約2.9萬美元)1斤的白毫銀針」，江西的周劼出名了，一組涉「炫富」、「秀關係」的截圖演出「坑爹」大戲。周劼還稱其與父親是明代「嚴嵩、嚴世蕃」。江西國有資本運營控股集團通報周劼確為員工，正在進一步核實。若周劼言論屬實，其秀後台、走後門的發言，恐讓江西官場迎來一場人事地震。

北京青年報報導，網傳圖片顯示，一個微信名為周劼的朋友圈發表了炫耀家中有後台，互相幫忙走後門等言論。比如「父親的副局長沒問題了」、「省廳人事處的人剛打了電話給我爸」，「感謝家族的所有人（三伯、大伯）」、「我跟單位第一把手吃飯」、「我辦公室主任怕我吹空調冷，幫我加擋風板」等等。炫耀一家人都有背景、有關係，他還用了自己和父親是「嚴嵩、嚴世蕃」(明代奸臣與其鬼才兒子)來形容。

除此之外，周劼還有多次炫富言論，比如，聲稱自己喝的茶是「20萬一斤的—2002年的白毫銀針」、「因戴歐米伽與蘋果去省政府開會，被辦公室處長點名開玩笑說要樸素一點，打算換個華為跟跟風」，他甚至還寫道「今天我好激動—比我媽給我買十套房還激動、開心」。

如此赤裸裸的炫富，讓網友好奇周劼是何許人？

江西周劼的炫富言論。(取材自微博)
江西周劼的炫富言論。(取材自微博)

江西省國有資本運營控股集團25日發布通報稱，該言論是其員工周劼所發。周劼於2020年3月入職，現為股權管理部普通員工。網上內容為周劼於2019年9月至2020年6月在微信朋友圈發布，後被他人截圖轉發。當前，公司正在對周劼作進一步核查，依法依規進行處理。

江西周劼的炫富言論。(取材自微博)
江西周劼的炫富言論。(取材自微博)

周劼網上「自爆」坑爹，讓網友好氣又好笑，「朋友圈是不是屏蔽家裡人，都不阻止他」、「怕不是個傻子吧」、「我爸是李剛再續前緣版」。但也有網友要求徹查周劼家裡的關係，「查查副局長、大伯、三伯」、「徹查國企員工，是否淪為安置家屬的自留地」。

澎湃新聞評論指出，從前幾年的嚴春風到最近的王澄澄事件，類似案例總能牽動網友的神經。若周劼所言屬實，一名國企員工涉嫌經濟上的腐敗或不正之風，也可能涉及多宗違紀違法線索，這一封封「自發」的舉報信，必須一查到底，以嚴肅調查回應社會關切。

目前，駐江西省國資委紀檢監察組表示已關注到該炫富事件，正在進一步了解核實當中。

江西周劼的言論，顯示家中有後台關係。(取材自微博)
江西周劼的言論，顯示家中有後台關係。(取材自微博)

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