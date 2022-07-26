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曾喊「買下台積電」 紫光前董座趙偉國涉利益輸送傳被帶走

記者陳政錄／綜合報導
紫光集團前董事長趙偉國傳被有關部門帶走調查。 （路透）
紫光集團前董事長趙偉國傳被有關部門帶走調查。 （路透）

在紫光集團近日完成債務重整後，據財新報導，曾經高喊要買下台積電的紫光集團前董事長趙偉國因可能涉及利益輸送、招標等問題，已於7月中旬，被有關部門從北京家中帶走調查。

趙偉國在執掌紫光集團時期，曾豪言要買下台積電，未料在近幾年的無序擴張下，紫光集團於2020年11月出現債務違約，隔年7月在債權人申請下，進入破產重整程序，後確定由智路建廣聯合體為接盤人，引入人民幣600億元(約88.7億美元)資金償債。值得注意的是，鴻海也透過子公司工業富聯入股紫光。

2009年，趙偉國接掌紫光集團總經理時，集團資產規模僅13億元，到2019年，膨脹至2978億元，業務涵蓋各類手機晶片、儲存晶片、半導體封裝測試等，在中國晶片產業占有一席之地。

不料，在多筆「蛇吞象」式的投資和併購下，習慣「短貸長投」的紫光集團，又逢清華大學推進校企改革，籌畫轉讓紫光集團的控股權，導致在投資回報周期長的半導體業無法迅速變現、失去清華大學背書下，集團開始出現債務違約。

2020年11月，紫光集團因債券違約引爆債務危機，隔年7月16日，在債權人申請下，紫光集團遭北京市第一中級人民法院裁定進入破產重整程序，由管理人對外招募戰略投資者，後確定由智路建廣聯合體接盤。

又過了約一年後，今年7月11日，紫光集團兩大股東，清華控股、北京健坤投資集團全數退出，由北京智廣芯控股接手，紫光集團同時發生人事變更，董事會選出李濱為董事長兼總經理，取代趙偉國。7月13日，北京一中院裁定確認紫光集團等七家公司重整計畫執行完畢，並終結重整程序。

據報導，趙偉國此次的調查，涉及其個人所控股的公司，以及原紫光集團旗下公司之間利益輸送有關，例如設備採購、裝修工程等未經公開招投標等問題。據報導，他在7月中旬被中國有關部門從北京家中被捕，目前處失聯狀態。

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