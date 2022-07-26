救爛尾樓 中國擬設3000億房地產基金 紓困開發商

中國官方傳出手解決爛尾樓危機，擬對十多家房地產開發商進行紓困。圖為山西太原一處樓盤。(中新社)

中國官方出手拯救爛尾樓 危機。據外電披露，為避免房地產 市場進一步惡化引發系統性風險，中國正計畫設立1個房地產基金，目標籌集3000億元人民幣（約444.3億美元）資金，對十多家房地產開發商進行紓困 ，主要透過購買未完工的住宅項目並完成建設，後將其出租給個人，作為政府推動出租房屋的一部分。

中國多地近日因爛尾樓事件引爆大規模的停貸風暴，衝擊中國房地產市場及金融系統，有分析指，北京當局必須盡速收拾爛攤子，以免由此引發的抗爭浪潮，動搖中國經濟社會穩定，尤其對數月後舉行的20大造成風險。

路透引述財經資訊平台REDD消息稱，上周晚些時候，該房地產基金計畫已獲批准，首期將從中國建設銀行獲得500億元的資金和中國人民銀行（中國央行）提供300億元的再貸款額度，基金規模初期定為800億元，目標籌集2000至3000億元間，將用於支持12家出險房企和部分地方政府新近選定的其他房企，包括陷入困境的中國恒大集團。

中國爛尾樓停貸事件越演越烈，據不完全統計，近期有超過20個省市出現集體停貸，涉及建案一度超過300個，嚴重影響民眾對房市的信心，也衝擊救房市穩經濟效果。

停貸事件一度拖累中國房地產股和銀行股出現大跌，銀保監會對此多次回應「保交樓」問題，多家銀行也表示「涉及規模較小，總體風險可控」。不過，事件仍對市場信心恢復形成打壓，有數據顯示，停貸事件已對7月前兩周的新房成交規模帶來影響。

中國各地也有出手搶救爛尾建案，河南鄭州日前就提出擬設立地產紓困基金，推動問題建案活化、救助困難房企。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，紓困基金的成立是後續各地化解房地產不良資產專案的重要方式，過去成立紓困基金，更多著眼於債務風險的化解，而現在成立紓困基金的重心則是保交付。此類舉措實施後，各項工作得以在7月底至8月初快速展開，有助於促進今年下半年房地產市場的健康發展，同時推進保交付工作的完成。