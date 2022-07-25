迪奧撞款馬面裙 留法學生抗議…被嗆「裙子大於人權」

巴黎中國留學生23日在香榭大道、迪奧旗艦店旁小巷口舉行抗議活動。一名迪奧抗議者突然撲向手舉「裙子大於人權」標語的活動者，抓著脖子，企圖把對方壓在地上。（中央社）

法國奢侈品牌迪奧（Dior）裙子「撞款」中國傳統馬面裙事件愈演愈烈，眾多中國網友認為，正常的文化交流、文化吸收可以理解，但迪奧明明是文化挪用，卻自稱原創實屬不妥。這件事情也引起留學生 的不滿，50餘名中國在法留學生日前在巴黎迪奧旗艦店附近，抗議迪奧的文化挪用行為。

中國留學生抗議迪奧文化挪用。（取材自觀察者網）

綜合媒體報導，馬面裙又名「馬面褶裙」，是中國古代女子裙裝款式的一種，其形制最早可以追溯到宋代，明清時期最為流行。但迪奧這款售價高達2萬9000元（人民幣）的半身裙，宣傳中卻稱，裙子的款式是「標誌性的Dior廓形」。

抗議現場，不少人身著漢服，高喊「迪奧，停止文化挪用」。活動貼文寫到：「我們也『入鄉隨俗』，讓迪奧知道中國人的憤怒也是不可小覷的！只要他們不道歉不承認這款裙子來源於漢服文化，我們的抗議就不會停止，我們對法國的文化輸出也不會停止！」

活動發起人介紹，一名留學生身穿著中國的馬面裙，專門去和巴黎的「馬面裙」合影。而且抗議一開始就有人來搗亂，幸好大家頂住了。

迪奧裙款與中國傳統馬面裙。（取材自觀察者網）

當時，現場出現十多名反示威人士，諷刺裙子比人權重要；也有法國民眾說，為何不幫維吾爾 族抗議？

一名迪奧抗議者突然撲向手舉「裙子大於人權」標語的活動者米爾；迪奧抗議人士嘲笑反示威者「好窮，沒有錢做標語」。米爾稱，他只是舉牌，但對方二話不說直接抓著他的脖子，企圖把他壓在地上。

50餘名中國在法留學生在巴黎迪奧旗艦店附近，抗議迪奧的文化挪用行為。（取材自觀察者網）

另一位發起人則在活動結束後，感謝眾多用實際行動支持本次活動的人，包括各地趕來的同袍，支持留學生的外國友人們。

該活動在微博 上也收穫無數好評，網友們紛紛為其勇敢點讚，發起人之一在個人微博動容寫到，「得到肯定了，破防了」。