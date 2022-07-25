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不老藥NMN代工成本百元 海外貼牌「鍍金」變上萬

中國新聞組／北京25日電
近年來，NMN（β-菸酰胺單核苷酸）無疑是保健品行業最火的「新貴」。（取材自知乎）
近年來，NMN（β-菸酰胺單核苷酸）無疑是保健品行業最火的「新貴」。（取材自知乎）

近年來，號稱「不老藥」的NMN（β-菸酰胺單核苷酸）無疑是保健品行業最火的「新貴」，它是否擁有「返老還童」的功效仍未可知，由於中國監管明令禁止，消費者只能通過跨境電商等渠道購買進口NMN。不少廠家藉此通過海外生產、貼牌「鍍金」，NMN產品售價上萬元（人民幣，下同），而行業代工價格僅百餘元。

中新經緯報導，一名NMN產品代工廠商說，「電商渠道銷售的NMN產品在千元出頭到幾千元的區間，市面上幾千元至幾萬元一瓶的NMN產品是封閉渠道的價格，但是NMN產品出廠價不高的」他們工廠生產的NMN產品，加工價僅百元左右。

電商平台上，一款美國NMN產品最高價格達到了2萬元（約2959美元），該款產品一瓶有60粒，換算單粒價格高達333元。

據NMN產品店鋪銷售人員稱，NMN有一定的輔助抗衰、DNA修復、調節糖尿病情況、調節心血管問題、解酒護肝和保護視力、聽力的作用。該產品是膳食補充劑，沒有療程的概念。敏感體質者一周左右有明顯改善，最先體現的是睡眠狀況逐漸變好。正常體質在兩到三周左右會感到身體機能改善。

另一款熱銷的日本品牌NMN，產品價格2850元，銷售人員稱，需花費5000元左右才能「有一定效果」。上述兩款產品換算下來，前者每千克售價為20萬元；後者每千克售價24萬元。

電商平台上也有NMN原粉銷售。商家表示，90%的進口品牌原料都是國產出口。10克NMN原粉178元，相當於每千克1.78萬元。如此算來，相同劑量下，NMN成品價格是原粉的20倍。

國家市場監督管理總局印發《關於排查違法經營「不老藥」的函》明確指出，目前NMN在中國未獲得藥品、保健食品、食品添加劑和新食品原料許可，不能作為食品進行生產和經營。

而NMN之所以能在電商平台銷售，主要是因其作為維生素B群的衍生物，被列在「正面清單」裡進口。

雖然NMN在中國不具備合法身分，但不少代工廠商還是可以通過在海外生產「鍍金」，出口轉內銷的方法，冠以「海外品牌」在電商平台售賣。與網上售價上千的NMN產品相比，相同NMN含量的代工產品售價僅是其十分之一。據NMN產業鏈成本與售價測算，產業鏈中游利潤最高，在83.3%左右。

圖為藥品示意圖，與新聞無關。（取材自中新經緯）
圖為藥品示意圖，與新聞無關。（取材自中新經緯）

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