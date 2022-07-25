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躲捉姦？ 廣州浴袍女站30樓窗外 女大生駁小三說

中國新聞組／廣州25日電
女子一度站在屋外玻璃牆邊的橫條上，場面十分驚險。（取材自瀟湘晨報）
女子一度站在屋外玻璃牆邊的橫條上，場面十分驚險。（取材自瀟湘晨報）

廣州天河區萬菱匯大樓一女子穿著浴袍跑到窗外站立的視頻，引發熱議。網路一度流傳「小三被捉姦」逃到窗外，當事者龍姓女子發文澄清，所謂「捉姦」子虛烏有，她目 前是在校大學生，因男友「外遇」（劈腿），情緒激動才作出危險動作；她很感謝援救她的消防人員，盼網友停止造謠及網路暴力行為。

瀟湘晨報報導，多段相關視頻在網路流傳。視頻顯示，事發時一名女子穿著白色浴袍站在萬菱匯高樓層的玻璃幕牆外，一度站在屋外玻璃牆邊的橫條上，揮舞著一隻手，似乎在言語激動地和屋內人對話，還將一扇窗戶關上了，場面十分驚險。

還有一段視頻是從室內的角度拍攝，室內有一名女子蹲在地上，哭著要屋外的女子返回室內，還疑似一名男子與其通話的聲音。

報導指出，在大樓對面和底下，還有一些人用單反相機在進行拍攝。一些網民稱，此女子是被「捉姦」的「小三」，無奈逃到了窗外，還配上了旁白「有勇氣站在這裡，還不如出來認了算了」。

廣州天河警方接報後立即派員到場處置，經勸導，該女子返回房內。

當事者龍姓女子事後稱，所謂「小三」、「被捉姦」等言論係造謠。目前22歲是大學生，有自主創業，今年5月租住在萬菱匯公寓30層。當天是因為在前一晚得知男友有同時交往多位女友，她電話找到男友對質，對方不承認還辱罵她。自己很難受，在當晚吃了安眠藥才睡下，她的閨密還趕過來陪她。

一段視頻是從室內的角度拍攝，室內有一名女子蹲在地上，哭著要屋外的女子返回室內，還...
一段視頻是從室內的角度拍攝，室內有一名女子蹲在地上，哭著要屋外的女子返回室內，還疑似一名男子與其通話的聲音。（取材自瀟湘晨報）

但醒來後她依舊無法釋懷，男友打電話給她但仍在辱罵她。「我當時腦子想的都是我為他做了那麼多，我那麼愛他，為什麼他要這麼對我。」龍女稱，她一時「上頭」想要輕生，便爬到窗外。後來她的親妹妹也趕到現場，酒店工作人員和消防公安等工作人員也趕到。

龍某稱，當時她並未意識到害怕，開始她站立了很久，最後她想蹲下來跳下去的時候，消防人員一把抓住了她，並將她解救。

消防人員到場解救。（取材自瀟湘晨報）
消防人員到場解救。（取材自瀟湘晨報）

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