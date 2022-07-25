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玄奘寺事件曝光後 中國多地佛教會查牌位 夏日祭取消

中國新聞組╱北京25日電
中國網友傳首場夏日祭活動本來會在南京舉行，場地將有和風舞台及大型鳥居。（取材自微博）
中國網友傳首場夏日祭活動本來會在南京舉行，場地將有和風舞台及大型鳥居。（取材自微博）

江蘇省南京玄奘寺被揭供奉侵華日軍戰犯的牌位，凡是和日本有關的話題，挑動中國人的敏感神經。日前廣東省、江西省贛州市佛教協會等相繼發出通知，要求各佛教活動場所自查供奉牌位情況；各地所辦的夏日祭活動成禁忌，也紛紛取消。

澎湃新聞報導，廣東省佛教協會23日通告，積極開展本場所內的牌位排查工作，將牌位逐一登記造冊、建檔立卡。如發現不合規牌位的情況立即整改並上報所屬佛教團體，做細、做實、提升佛教活動場所管理水平。

據報導，江西贛州市佛教協會24日也通知，佛教活動場所主要負責人要切實負起責任，教育引導佛教四眾弟子增強法律意識，厚植愛國主義情操。景德鎮市佛教協會則要求各大寺院全面開展自查自糾，對傷害民族感情的行為堅持零容忍。

報導指出，內蒙古鄂溫克旗也對旗內廣慧寺、延福寺、錫尼河廟、妙覺寺等佛寺專項檢查，對寺廟內供奉佛像、牌位、功德牌、捐贈物品及使用書籍教材進行重點檢查。

在此敏感時候，江西省新餘市近期將舉辦日本夏日祭活動，引發廣泛關注，官方24日闢謠稱沒有收到舉辦類似活動的申請。山東棗莊市即將舉辦的動漫夏日祭，雖然安排漢服走秀，但因夏日祭名稱敏感，活動也取消。

據微博上網友總結的名單顯示，除新餘市、棗莊市外，七、八月將舉辦夏日祭的還包括吉林長春、雲南大理、廣東韶關等20個城市。

此前，原本計畫於7月17日在江蘇南京舉辦的夏日祭因遭到網友的舉報而被取消，稱「其他城市都行，唯獨南京不能」。公開資料顯示，南京自2014年起就有過類似的夏日祭活動，而今年是首次因舉報被取消。

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