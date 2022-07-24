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中國首例… 30歲單身女想凍卵延遲生育不合法

中國新聞組／北京24日電
徐棗棗在庭審結束後接受采訪。（取材自中國日報）
徐棗棗在庭審結束後接受采訪。（取材自中國日報）

中國首例「單身女性凍卵案」日前宣判，當事人徐棗棗（化名）因醫院拒絕為其凍卵而告上法庭，歷經三年多的訴訟，北京朝陽區人民法院一審駁回了她全部訴訟請求。徐棗棗說她不會放棄，將繼續上訴，「總有一天我們將收回我們身體的主權」。

美國之音報導，2018年，30歲事業成功的徐棗棗經歷了一場感情挫折，「現在不想生孩子，萬一以後想生，可能身體條件又不適合了」，於是想到了凍卵。

她前往北京首都醫科大學附屬北京婦產醫院生殖科諮詢，並通過了相關體檢而提出凍卵需求時，卻遭到醫院拒絕。醫師當時向她表示，醫院無法為單身女性提供凍卵服務，還勸她趁著年輕，現在就趕緊生個孩子。

徐棗棗為了捍衛自己的生育權，以「一般人格權糾紛」將醫院告上法庭。她主張，身為年滿30歲的成年女性，自己有把現階段最適合生育時期的卵子冷凍保存的意願而被醫院拒絕，是對她女性身分的歧視

醫院辯稱，根據相關規定，只能對因病不能自然妊娠及因病需要保存生殖能力的女性實施包括凍卵在內的人類輔助生殖技術，而不能對健康未婚女性實施以延遲生育為目的的凍卵技術。

美聯社報導指出，中國法律雖沒有明確禁止向未婚者提供不孕症治療等生育方面的醫療照顧，但實際操作上，醫療機構常要求求診者出示結婚證。未婚生子者不僅在社會上仍會受到歧視，且未婚媽媽也無權享受產假和免費的產前檢查。

收到一審判決書後，徐棗棗說，「一審判決看起來可能不是一個那麼具有支持性的決定，法院肯定有自己的考量」，「但改變的發生也需要一定時間」。

2003年修訂的《人類輔助生殖技術規範》規定，「禁止給單身婦女實施人類輔助生殖技術」，此外，國家衛健委在2021年表示，「以延遲生育為目的，為單身女性凍卵不符合我國法律法規有關規定」。

徐棗棗說，「其中的相關規定本身已涉及性別歧視，這跟國家相關反性別歧視的法律條款是相違背」。

該法規是根據一胎化政策制定的，但中國目前已實施三胎化，過去的規定似有過時之嫌，因此無論是民間還是人大和政協代表中，都有人在討論和呼籲開放「凍卵」。

徐棗棗要求凍卵遭醫院拒絕。（取材自南方都市報）
徐棗棗要求凍卵遭醫院拒絕。（取材自南方都市報）

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