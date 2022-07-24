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燒死網紅拉姆 兇手前夫伏法…姊視頻曬父親笑顏

中國新聞組／廣州24日電
卓瑪（左起）、拉姆和父親。（取材自南方都市報）
卓瑪（左起）、拉姆和父親。（取材自南方都市報）

2020年9月14日，藏族網紅拉姆在家中直播時遭前夫唐路潑汽油點燃，導致重度燒傷，經半月搶救後去世。在全網的關注下，法院對唐路判處死刑。拉姆的姐姐卓瑪一直替拉姆更新著視頻帳號，經營姐妹兩人合開的土特產門店。如今，兇手已伏法，卓瑪分享的視頻中，年邁的父親終於露出了笑顏。

來源：YouTube

南方都市報報導，今年7月，殺害妹妹的兇手唐路遭執行死刑。在拉姆有70萬粉絲的帳號中，姐姐卓瑪曬出自己和父親的笑顏。「這邊的人在跳鍋莊…」，她高興地觀眾介紹。有網友留言：「終於看到爸爸笑了。」

拉姆（左）和姐姐卓瑪。（取材自南方都市報）
拉姆（左）和姐姐卓瑪。（取材自南方都市報）

事發後，拉姆持續經營著妹妹的帳號。視頻中，有4月父親家（即案發地）開的牡丹花、5月羊角花、7月採松茸、9月摘辣椒…卓瑪多數時候只是說些日常瑣事，仍獲得許多網友的鼓勵。

這些用漢字寫成的評論，絕大多數是卓瑪能看懂的。她說：「我也非常地感謝他們，因為從我妹妹出事以後，說實話是他們給了我勇氣堅持下去」。

卓瑪懷念妹妹拉姆。（取材自南方都市報）
卓瑪懷念妹妹拉姆。（取材自南方都市報）

卓瑪自己的帳號暱稱叫「堅強的走下去」，她說，拉姆曾是這個家的「頂梁柱」，而現在換她「繼續向前努力奮鬥，撐起這個家」。

在姐姐眼中，拉姆是非常勵志的藏族姑娘、孝順的女兒，為陪伴父親和兩個未成年兒子，拉姆留在山裡跟著父親上山挖藥。餘暇時間，她和姐姐從2018年開始發布短視頻，200多條視頻就積累了290多萬點讚。

談到未來打算，卓瑪說，給父親把房子建好後，她想去完成妹妹沒能完成的那些心願（比如帶父親去一次布達拉宮），然後就是照顧好妹妹最放心不下的那些人。

拉姆去世後，姐姐卓瑪替她更新帳號。（取材自南方都市報）
拉姆去世後，姐姐卓瑪替她更新帳號。（取材自南方都市報）

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