爸爸燒死母親 子網路揭發反遭親友非議

陳昌雨與母親生前的合影。（取材自澎湃新聞）

雲南宣威人陳昌雨2021年在網上指控，自己的父親陳某衛燒死了母親禹秀英，這起官司日前在雲南曲靖市中院開庭審理。陳某衛在庭上否認指控，並稱妻子禹秀英自己潑的汽油。因陳某衛或構成累犯及其他情節，檢察院的建議是從嚴懲處，但並未給出具體量刑建議。當天，法院宣布休庭合議。

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中國新聞周刊報導，陳昌雨表示，自己出生不到兩個月，陳某衛就因搶劫入刑10年，直至2008年出獄。陳昌雨控訴，陳某衛回來後經無端毆打母親，工具包括水菸筒、啤酒瓶等，自己也常遭到父親辱罵毆打。直至2013年，陳某衛二度入獄，獲刑三年。

事發後在家中養病的陳某衛。（取材自北青深一度）

回想起來，父親的「缺席」卻是陳昌雨和母親最平靜的時光。陳某衛出獄後，陳昌雨害怕父親的暴力，選擇遠赴他鄉打工，禹秀英則辭掉餐廳裡的服務員工作回家。

此後，父親辱罵、毆打的行為變本加厲，不給母親生活費，指責禹秀英「白吃白喝」。禹秀英只好在微信 上找陳昌雨借錢，有時候只要50塊錢。禹秀英也不是沒想過逃離。她多次外出打工，但總被陳某衛找到並勸回。

2021年3月，陳某衛及禹秀英所住的農家失火，兩人均被燒傷。陳昌雨連夜從廣東趕回才知母親的燒傷面積達到55%以上「顏面頸、軀幹、四肢多處汽油燒傷6小時」。禹秀英稱火是陳某衛放的，陳昌雨隨後報了警。據禹秀英自述，因其不想與陳某衛睡一起，陳某衛就拿汽油進來潑，並點了火。

陳昌雨稱，陳某衛向警方供述了放火的事實，並稱是因為「不想活了」。20天後，陳某衛出院。3個多月後，年僅40歲的禹秀英不治身亡。

陳昌雨抱著燒傷的母親。（取材自紫牛新聞）

陳昌雨想為母親討個公道，2021年11月，他在社交平台上發出對父親的控訴，遭到親友的非議，但引起輿論關切。警方立案為涉嫌故意傷害罪，起訴階段變更為涉嫌故意殺人罪。陳昌雨委託律師稱，「這是一個由家庭暴力引發的惡性案件，希望法院能從重處罰」。

陳昌雨拿著母親的遺照。（取材自南方都市報）

該案日前在雲南曲靖市中院開庭審理，陳某衛否認指控，並稱系禹秀英潑的汽油。陳昌雨稱，警方筆錄顯示，陳某衛做了21次筆錄都否認自己故意殺人。但警方現場所作的調查取證，都能證明陳某衛的犯罪事實。

陳昌雨在社交平台上說，因為費用尚未能結清，母親的骨灰還停放在當地殯儀館。他希望能將父親繩之以法，讓母親早日入土為安。