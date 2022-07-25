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躺地上哭喊…唐山又傳女子被打 官方急降熱搜維穩

中國新聞組／北京25日電
唐山再爆打人事件，網傳影片顯示，現場有兩名女子倒地大喊。（視頻截圖）
唐山再爆打人事件，網傳影片顯示，現場有兩名女子倒地大喊。（視頻截圖）

河北唐山市一家燒烤店日前又發生疑似女子被打事件，網路影片迅速流傳，一度登上熱搜榜冠軍，官方啟動維穩急降熱搜。當地警方通報稱，是兩幫人馬互毆，導致其中兩名女子受傷。

中央社報導，6月10日發生唐山打人案，引發舉國公憤後，儘管涉案犯嫌全部被捕，但唐山官警長期被質疑與黑社會勾結，迄今真相未明，四名被打女子事後人間蒸發，其親友也不敢對外發聲。唐山當局6月12日展開「雷霆風暴」專項行動，大動作進行掃黑後，又傳一家燒烤店發生女子被打事件。

有網友在微博爆料「唐山再現打人事件」。影片顯示，22日晚間，唐山街頭有兩名女子躺在地上哭喊，圍觀民眾議論紛紛，無人上前勸阻。事件立刻登上微博熱搜第一名，又在網路掀起一陣譁然。

中國網管當局立刻啟動維穩，「唐山再現打人事件」被降熱搜，理由是「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示」。

唐山代管的遵義市公安局通報，22日晚間9時30分許，接獲報警稱，遵義市東方廣場北站附近有人打架。

通報稱，經查，22日晚間9時許，王某等五人吃飯時因王某起身撞到鄰桌李某某，王某五人與鄰桌李某某五人發生爭吵，隨後雙方用拳腳互毆，致五人不同程度受傷。目前，遵化市公安局已受理此案，王某等八名違法嫌疑人已到案，一人正在全力抓捕中。

警方通報出爐後，「唐山打架事件八名違法嫌疑人已到案」也立刻登上微博熱搜冠軍，中媒才跟進報導。許多中國網友質疑為何又是唐山，嘲諷當地的雷霆行動這麼快就「過期」，又發生「風暴」。

微博 公安 風暴

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