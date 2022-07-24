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中國「最美警花」性愛片外洩 她自稱大老虎 叫他小白兔

中國新聞組／北京25日電
中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）
中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國網路上近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角正是中國「最美警花」張津瑜，男主角則是已婚的新能源公司高層，張津瑜疑似當了破壞別人家庭的小三，引發軒然大波。目前相關內容全部被微博封殺，抖音也剩下張津瑜的工作視頻，但中國網友各顯神通，繼續用「張津渝」或「張津yu」等關鍵字進行熱烈討論。

自由亞洲電台報導，近日瘋傳的性愛視頻中，拍攝房間窗外背景正是敏感的中央電視台總部大樓，而且女主角也被起底是中國警察門面的「最美警花」張津瑜。雖然微博已經火速將張津瑜帳號刪除並封鎖相關用詞，但因為內容勁爆，同時外洩的還有極度鹹濕的聊天紀錄，仍讓網友熱議。

張津瑜長相甜美，經常在「中國警察網」報導警務新聞，網上還有她身穿警察制服的形象照。而影片曝光後，被揪出性愛片男主角是已婚的新能源公司力諾瑞特集團的高層呂知樾，等於揭露張津瑜當了小三。

有網友看了影片懷疑「女方是不是被下藥了，手機在拍她都不知道 」、「女生真的挺慘的，只是正常的私生活好吧，我看了視頻覺得沒什麼，是人都有慾望」。

但是曝光的雙方鹹濕對話當中，張津瑜自稱「大老虎」，而男方是「小白兔」，要吃掉對方，還說自己「酒後亂性」，把與呂知樾的關係「搞得不純粹了」、「顯得我像流氓一樣」、「真的不知道我喝多了會這樣」。男方也回應更多不堪入目的評語和細節。

至於影片為何會外流，傳出疑似是男方在群組分享炫耀「上了女警」導致。

警察 微博 手機

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