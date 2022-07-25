新疆天堂湖驢友留滿地垃圾 全靠直升機每天運出

相關負責人表示每天有直升機飛往天堂湖把垃圾帶出來。（取材自極目新聞）

新疆 徒步勝地烏孫古道天堂湖的美景讓不少驢友嚮往，但近日發現湖畔留下遊客露營後的遍地垃圾，甚至還有充氣划艇、燃氣罐等。新疆伊犁州特克斯縣文旅局關負責人表示，當地每天有直升機飛往天堂湖，會把垃圾帶出來，另外也會叮囑驢友領隊和牧民，讓驢友不要亂扔垃圾。

相關負責人表示每天有直升機飛往天堂湖把垃圾帶出來。（取材自極目新聞）

新疆徒步勝地烏孫古道天堂湖畔，被發現遊客露營後留下遍地垃圾。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，烏孫古道穿越天山山脈，沿途可以看到高山草甸，每年6月到9月會有不少驢友徒步穿越這條古道。近日，有網友在網上發帖稱，有遊客在天堂湖畔露營後，留下遍地的垃圾，除了食品包裝袋和飲料瓶，甚至還有癟了的充氣艇、燃氣罐等。

遍地垃圾甚至還有充氣划艇。（取材自極目新聞）

新疆徒步勝地烏孫古道天堂湖畔，被發現遊客露營後留下遍地垃圾。（取材自極目新聞）

不過，也有網友發帖稱，這些垃圾後來已被人清理運走。有視頻顯示，有工人正將垃圾裝進袋中，放入停在旁邊的直升機，準備將垃圾運走。有自稱為領隊的網友發帖稱，他剛剛將遊客帶出烏孫古道，他到的時候，天堂湖大堆的垃圾已被清理完畢，不過還是有很多垃圾散落在天堂湖的各個角落。

相關負責人表示每天有直升機飛往天堂湖把垃圾帶出來。（取材自極目新聞）

伊犁哈薩克 自治州生態環境局特克斯縣分局一副局長表示，知道此事，天堂湖的垃圾目前由文旅局牽頭處理。特克斯縣文旅局負責處理此事的副局長介紹，天堂湖屬於尚未開發的景區，但每天都有直升機將遊客送過去，這些湖畔的垃圾已經被直升機運出來。