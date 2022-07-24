玄奘寺供奉戰犯 住持自稱渣男喜歡美女

南京九華山公園牆壁疑被人用紅油漆寫數字「30萬」，公園已關閉。（取材自三頂網）

江蘇南京九華山公園玄奘寺近日被爆出供奉日軍戰犯牌位一事，隨後，一條南京九華山公園門口，疑似遭紅油漆塗鴉的視頻引廣泛關注。事件發生後，玄奘寺住持傳真法師被撤換，他曾自曝與南京多名落馬官員有交情，並稱首先跟領導打交道，然後才跟秘書打交道，他並自稱「渣男」，喜歡美女，愛花不戀花。

三頂網報導，畫面顯示，南京九華山公園已經關閉，公園牆壁疑被人用紅油漆寫數字「30萬」。現場有不少群眾在圍觀。

據上游新聞報導，南京22日下午公布南京玄奘寺事件的處理情況，玄奘寺主要負責人傳真法師被撤換，玄武區民族宗教事務局、南京市民族宗教事務局多名負責人被處理。

公開資料顯示。傳真法師，法號正宏，俗名李義將，安徽潁上人。1987年在南京棲霞寺出家，目前擔任南京玄奘寺、溧水無想寺主持。同時，傳真法師還擁有南京市政協委員、江蘇省佛教協會理事、南京市青聯常委、南京市佛教協會副會長等頭銜。

傳真法師的社交帳號曝光，抖音 號為「傳真法師」，粉絲3.6萬，作品224條，所拍視頻帶貨，已售出上千件。據悉，傳真法師在社交平台稱，「我做了好幾年的渣男，正常出家人一定會喜美女，我們出家人愛花不折花，愛花不戀花。」

傳真法師爭議不斷，他曾經籌拍被譽為中國的「辛德勒名單」的「棲霞寺1937」，卻因經費帳目不明為由，其影片出品人傳真法師與合作方南京精匯科技文化有限公司打起了官司，公映6年經歷5場訴訟，爭議不斷。傳真法師當時則被社會質疑僧人「一身空」，資金來源大都是善款。

2018年2月，南京玄奘寺與深圳市成輝投資 擔保有限公司因建設工程合同糾紛鬧上法庭。值得注意的是，這個案件當時被不少人質疑是玄奘寺借維修之名「侵吞公款」。

另據極目新聞報導，對玄奘寺供奉牌位事件，各界對誰實施的、誰安排的、誰同意的、到底是為了哪般？要求必須查個清楚明白。只有徹查到底，才能舉一反三，以從根本上防止這樣的事情發生。

據南京通報稱，下一步，紀檢監察機關、公安 機關將對相關單位和人員作進一步調查，並依法依規依紀作出處理，絕不姑息。