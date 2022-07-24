為了降暑 猛喝凍飲後…吐血1000ml

男子邊走邊彎下腰狂吐鮮血，醫院地面血跡斑斑。(視頻截圖)

多城連日遭遇高溫 天氣，東北也連日酷熱，很多人就靠喝冷飲消暑。黑龍江哈爾濱1名男子因一口氣喝下1瓶冰凍飲料後，，竟然狂吐了1000ml的血。

綜合媒體報導，哈爾濱醫科大學附屬醫院急診區發生驚人一幕。1名身著白色T恤男子走進醫院急診區，他一邊走，一邊忍不住彎下腰狂吐鮮血，醫院地面上被吐得血跡斑斑，旁人都嚇得快速走避，整個過程都被監視器拍了下來。

經過及時處理和輸血，男子脫離生命危險。（取材自新聞夜航）

據報導，急診區的醫護人員見狀，馬上將他送去搶救，經過及時處置與輸血後。據了解，該名男子今年38歲，身體綜合狀況良好，男子指，由於天氣炎熱，他一口氣喝下1瓶冰凍飲料，隨後便出現不適症狀。

報導指出，醫生介紹指，因大量凍飲快速進入消化道，導致了患者消化道黏膜產生強烈的痙攣，從而造成賁門撕裂、消化道出血，而在嘔吐過程中又進一步造成了食道和胃部連接處的黏膜撕裂，病情較為凶險。

在經過及時處置以及輸血，男子的生命體徵逐漸恢復平穩、脫離險情。

醫生提醒，冰凍食品、飲品會對消化道產生刺激，建議民眾要依據個人情況，減少進食量與降低進時的速度，醫師也提到，「賁門撕裂」造成大出血的情況並不少見，一旦發生，可能就會有生命危險。