罹癌直播主傳遭夫虐待生蛆 官方：全是網友誤解

名為「小敏來了」的抖音直播主婚後育有三女一子，網民爆料她身患甲狀腺癌後被婆家攆出家門，因此她直播抗癌賺取生活費。（微博截圖）

網民爆料，貴州六盤水的「小敏」因患甲狀腺癌後被婆家攆出家門，直播抗癌賺取生活費；她的丈夫看到小敏直播掙錢後，將她接回家，並利用她賺取網民打賞，卻疑似疏於照顧，小敏瘦得皮包骨，身上疑似潰爛生蛆、被蛆吃出洞，小敏的遭遇引來無數網友的同情。官方通報稱，「小敏來了」事件係網友誤解，小敏已入院，且小敏一直受到丈夫照顧。

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自由亞洲電台報導，這位「小敏來了」的抖音直播主，婚後育有三女一子，日前已轉入六盤水市人民醫院重症醫學 科（ICU），此前，她在該院腫瘤 科治療。經醫學檢查診斷，顯示為甲狀腺惡性腫瘤伴肝臟、脾臟、胰腺多部位淋巴結及骨轉移癌，腰部、臀部、骶尾部壓瘡四期，腫瘤相關性重度貧血。

目前，當地已組織醫療專家對小敏進行全面救治，婦聯、醫保、民政等部門已採取相關幫扶措施，相關部門正進行全面調查核實。

據報導，六盤水公安局一名工作人員也表示，小敏長期臥病在床，是丈夫一直照顧，那天丈夫在替她清洗，是網友的誤解，警方正在處理。

互聯網上有資深護理師表示，長期臥床容易長褥瘡，但小敏褥瘡達到四期是非常嚴重的情況，並非一朝一夕形成，屬於護理不周。查閱百度百科，第四期壓瘡壞死潰瘍期為「侵入真皮下層、肌肉 層、骨面、感染擴展，典型特徵有全層組織缺失，伴有骨、肌腱或肌肉外露，傷口的某些部位有腐肉或焦痂」，狀況十分嚴重。

報導指出，眼尖網民也發現，小敏丈夫已將帳號「小陳陪老婆抗癌」改名為「忘記過去」，並刪除了所有視頻。由於從徐州鐵鍊女、唐山受害女子等女性受虐事件層出不窮，網友擔心到底多少女性仍在中國受到欺壓甚至虐待？同時也希望小敏受虐只是誤傳。