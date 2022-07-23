她曬訂婚照卻被造謠是會所技師 網友挺：誰說不能結？

畢先生和未婚妻的訂婚照。（取材自極目新聞／圖片來源於網絡）

安徽合肥一名俞女士近日在社交媒體曬出訂婚照，卻莫名被人謠傳為某會所8號技師。俞女士的未婚夫畢先生表示，他和未婚妻及幫著澄清的朋友還因此被網暴，精神和生活受到極大影響，朋友遭到辱罵，未婚妻整夜失眠 。有網友看不下去，打抱不平說，「誰說技師就不能結婚？」

極目新聞報導，畢先生表示，他不清楚技師的謠言怎麼產生，謠言源頭已追溯不到，「目前還不能確定第一條謠言是誰發的，警方正在全力調查這個事。帶頭造謠的留言就有成百上千條。」他曾給其中一個造謠比較早的人發私信，對方稱他是開玩笑，然後就把留言刪除。

畢先生說，以前覺得網絡謠言是離自己很遠的事情，沒想到現在就遭遇「被造謠、被網暴」。不光未婚妻被造謠被騷擾，自己也被人身攻擊，甚至一些幫忙澄清的朋友也遭到言語辱罵和人身攻擊，「更嚴重的是，已經有人開始人肉搜索我們的信息，為證清白，我未婚妻在網上發了她的社保繳費記錄，已經開始有人扒她所在的公司了。」

畢先生指出，這件事對他和未婚妻產生非常大的影響，兩人因此沒有辦法上班，事發至今四天，兩人一共只吃了兩、三頓飯，「我老婆基本上就是整夜整夜的失眠，時不時就會情緒激動崩潰，就會哭。兩邊的父母對這個事都很氣憤，詳細的情況都不敢給他們說。」

「我們已經在一起幾年了，我充分地相信我老婆。」畢先生表示，未婚妻的經歷很簡單，畢業後就在一家私企從事文字工作，現在的工作是第二份工作，在一家私企從事財務工作，她從沒做過網傳那樣的工作。

畢先生說，他和未婚妻已請假專門處理此事，要對造謠者追究到底。他說，造謠、跟風起哄的人很多，會挑一些典型的造謠者進行起訴，一些造謠者是視頻下方評論留言，還有一些造謠者是惡意剪輯視頻，「我們都已經進行了截圖，都將會作為證據。」

對此，有網友表示，建議受害人起訴造謠者，必須給這種無事生非、禍害他人的無恥之徒嚴厲打擊，維護和諧社會。還有網友不以為然地說，「技師就不能結婚了？技師怎麼了，技師為社會穩定也是做出很多貢獻的。」