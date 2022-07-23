南京玄奘寺供奉日本戰犯 住持曾拍抗日電影

2015年，南京市原市委書記楊衛澤(右)落馬被查。彼時，有媒體披露照片稱，楊衛澤落馬前曾多次進入寺院，傳真法師曾進行陪同。(取材自北京青年報)

南京玄奘寺供奉南京大屠殺日軍戰犯惹議，住持傳真法師大有來頭，他曾因與多名落馬官員熟識並疑有進一步來往引來質疑，當時他以「我的朋友圈有6萬人，還有400多個聊天群都在問這事兒」撇清。傳真法師還被曝擁有規模不小的商業版圖，包括曾任五家公司法定代表人，涉足旅遊、養老及影視投資 ，還籌拍了兩部抗日電影 。

北京 青年報報導，傳真法師上一次被媒體關注在2015年，南京市原市委書記楊衛澤落馬被查後，有媒體披露照片稱，楊衛澤落馬前曾多次進入寺院，傳真法師曾陪同。南方周末當時刊文披露，傳真法師曾在自己的朋友圈發布前述媒體照片解釋此事：「我的朋友圈有6萬人，還有40多個聊天群，都在問這事兒，所以我就出個題目，叫『楊衛澤密集地到寺廟拜佛之謎』，開始連續寫。」

此外，傳真法師還和已經落馬的南京市原市長季建業、南京市委原常委馮亞軍相識。據釋傳真自述，他和這幾位官員的交集，涉及寺院改建經費以及熟人小孩報考等問題。

環球時報前總編輯胡錫進昨天對此發文指出，媒體報導傳真法師曾與多名南京落馬高官熟識，有交往，「我認為，高官與寺院高僧交往太多，非常不應該，這反映了那些高官理想信念出了問題，他們後來紛紛落馬，與他們熱中求神拜佛有邏輯上的呼應關係」。

傳真法師俗名李義將，法號正宏，安徽潁上人。1968年出生，1987年於棲霞寺出家，1993年考入南京大學歷史學系學習，是改革開放後最早進入大學學習的僧人。現任南京市政協委員、南京市青聯常委等職。他曾稱出家前的理想是做一名記者，可以見識大千世界，後來做了和尚，更見識了一般人不得見的官場的另一面。

另時代周報報導稱，除在多家宗教組織擔任要職，傳真法師還在五家註冊地為南京的公司（其中兩家已吊銷）擔任法人代表，並在自己家鄉安徽潁上縣的大河灣糧油食品有限公司擔任監事。

2005年，由南京三藏文化傳媒有限公司推出的戰爭劇情電影「棲霞寺1937」，傳真法師是出品人兼製作人，也是南京三藏文化法定代表人。澎湃新聞報導，傳真法師曾先後籌拍兩部抗日電影「棲霞寺1937」、「三藏塔1942」，均講述南京愛國軍民和宗教界人士抗擊日本侵略者的故事。

除涉足文化傳媒，一家名為南京慈願養老服務有限公司的法人代表名單，同樣出現傳真法師的名字。傳真法師還在南京真愛聖地國際旅行社有限公司擔任法人代表。在自己的家鄉安徽潁上縣，傳真法師還在大河灣糧油食品有限公司擔任監事。